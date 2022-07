Luis R. Conriquez conquista Gómez Palacio y le envía mensaje a Los Dos Carnales

Su primera vez dando un concierto en La Laguna y el público respondió de gran manera para recibir a Luis R. Conriquez la noche del jueves en el antepenúltimo concierto del Palenque Vicente Fernández, durante la realización de la Feria Gómez Palacio 2022.

El cantante originario de Caborca, Sonora, dio algunas palabras para la prensa antes de aparecer en el recinto que lucía totalmente abarrotado a la media noche.

“La neta, estoy muy contento. Espero que nos traten muy bien, a ver cómo se pone afuera. ¡Vamos a darle!”, dijo para después compartir su opinión sobre Los Dos Carnales, una de las agrupaciones más populares actualmente del género regional mexicano, y Luis R. sorprendió al revelar su respuesta.

“Le mando un saludo a mi compadre Poncho Quezada. Poncho es mi compadre, Los Dos Carnales son buenos amigos y claro que me gustaría colaborar con ellos”.

Antes de arribar a la Comarca Lagunera, por medio de sus redes sociales compartió algunos momentos durante la grabación de su próximo video del tema El dinero no me cambia, y en entrevista resaltó el esfuerzo y la atención que le da a su trabajo como artista aunque esto implique trasladarse de un lado a otro para cumplir con los fanáticos de su música, los cuales se ha ganado con apenas tres años de carrera.

“Acabábamos de llegar de Puerto Peñasco y nos fuimos inmediatamente a grabar el video. Ahora antes de subirme al avión estaba grabando. Son cosas que hay que hacer para que la gente nos siga apoyando. No hay que dejar de hacer música.

A mi desde chico me ha gustado la música, Yo empecé hace como unos tres años y medio, entonces yo he sido un fan de todos los artistas que ya tienen su trayectoria, de ahí viene que me animé a cantar. Gracias a Dios ya hicimos colaboración con algunos y estamos muy contentos”, comentó.

Veinte minutos antes de que dieran las dos de la madrugada, Luis R. Conriquez y su banda por fin hicieron su debut ante los laguneros, iniciando con Me metí en el ruedo, uno de los temas que han marcado lo que aún sería el principio de su éxito, como también El Chino, El Búho, Botones azules, JGL, entre otros.

Pero también, el sonorense interpretó algunas famosas canciones de El Chapo de Sinaloa y Valentín Elizalde, como Recostada en la cama y A mis enemigos, mismas que encantaron y emocionaron a todos los presentes, e incluso lo acompañaron como coro durante las melodías.

Fue una velada muy larga para quienes asistieron a este concierto que se vivió como una fiesta, ya que además cargó con gran producción de fuegos artificiales, luces y un colorido escenario donde, acompañado de su banda, deleitó por más de tres horas al público.