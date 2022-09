Lucero está a punto de 'iluminar' la Comarca Lagunera

El viernes 9 de septiembre de 1994 Lucero se presentó en Torreón, desde entonces no había vuelto, aunque sí a Gómez Palacio.

Será el próximo 29 de septiembre cuando la intérprete de Ya no, vuelva a esta ciudad, acompañada de Manuel Mijares para ofrecer el concierto Hasta que se nos hizo, en el Coliseo Centenario. La también actriz habló en exclusiva con El Siglo de Torreón de la emoción que le da pisar suelo torreonense de nueva cuenta.

"Imagínense, desde 1994 no iba hasta ahora. Ya extrañaba al público de Torreón, estoy feliz de estar el 29 de septiembre en el Coliseo. En La Laguna el público es cariñoso y entregado.

"Sé que hay muchos fans en Torreón, lo sé porque los leo en las redes sociales y siempre me decían, '¿Cuándo vienes a Torreón?, ya ha pasado mucho tiempo que no has venido', y bueno, ahora sí voy, pero no sola, voy con Manuel Mijares con esta gira de nombre Hasta que se nos hizo", comentó.

La artista dio a conocer que la dupla con su exesposo en el escenario ha sido maravillosa y la gente ha percibido esa buena química que hay entre ellos.

"Hemos estado muy contentos de ver la reacción de la gente que ha ido a ver nuestros recientes conciertos. Manuel y yo nos llevamos muy bien. Van a disfrutar de todas nuestras canciones, yo canto canciones de él, él canta unas mías y hacemos duetos diversos", mencionó. Por otro lado, Lucero externó que recién volvió a lanzar el tema Escándalo social, que grabó con el fallecido Joan Sebastian.

"Esa melodía la grabé con Joan hace años. Es una rola que hemos reeditado con un nuevo sonido. Él la compuso especialmente para el disco que hicimos él y yo, que se llama Un LuJo. Me encanta volverla a lanzar y que la gente la oiga, sobre todo las nuevas generaciones que no habían escuchado la melodía cuando en su momento salió", informó. Vía telefónica, Lucero aceptó que hoy en día las canciones pasan de moda muy rápido, por lo que hay que trabajar al doble para poder seguir figurando en la industria.

"Antes, yo me acuerdo en los años 90, por ejemplo, cuando lancé el tema Veleta, permaneció ocho meses en los primeros lugares; hoy en día, con que una rola dure dos semanas es suficiente. Las cosas van caminando muy rápido, pero creo que esto es parte de una evolución y de cómo se van dando las cosas. Hay que irse adaptando a todo lo que va sucediendo porque si no te quedas atrás". Lucero dijo que no descarta volver a la actuación, sin embargo, tendría que ser un proyecto, "especial, que me enamore".

"Para volver a actuar tendría que salir algo que me atrape, que esté bien escrito y que tenga un personaje bonito para mí. Hace 10 años para atrás, estuve muy metida en los foros y es realmente cansado, entonces ahora que puedo disfrutar de mis momentos con más tranquilidad, tendrían que ofrecerme algo muy bien logrado que me motive a volver a las grabaciones".

La cantante y actriz se encuentra celebrando 42 años de carrera, en los que ha recibido bastantes satisfacciones, por lo que no duda en reafirmar que se siente más feliz que nunca.

"Estoy contenta, satisfecha y orgullosa de saber que todas las cosas que he ido haciendo a lo largo de mi vida han sido aceptadas por el público. Celebro poder seguir vigente y haciendo lo que me gusta".