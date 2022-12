Los Rolling Stones anuncian GRRR Live!, su concierto en línea 

Los Rolling Stones anunciaron un nuevo concierto en línea celebrando el lanzamiento de GRRR Live!.

El espectáculo se llevará a cabo el 2 de febrero a las 8:00 de la noche.

Grabado durante la gira de la banda 50 & Counting Tour, el concierto GRRR Live!, contó con apariciones especiales de The Black Keys (Who Do You Love?), Gary Clark Jr y John Mayer (Going Down), Lady Gaga (Gimme Shelter), Mick Taylor (Midnight Rambler) y el héroe local Bruce Springsteen (Tumbling Dice).

La experiencia GRRR Live! Traerá este histórico concierto a fans alrededor del mundo en RollingStonesNewark.com por medio de la tecnología de transmisión en vivo a nivel global de la compañía de video interactivo Kiswe.

El concierto cuenta con algunas de las mejores canciones de todos los tiempos, incluyendo: t’s Only Rock ‘n’ Roll (But I Like It), Honky Tonk Women, Start Me Up, Gimme Shelter, Sympathy For The Devil y (I Can’t Get No) Satisfaction.

A diferencia de las experiencias visuales en otras plataformas, Kiswe Live permite que los fans sean parte de la experiencia. Aficionados alrededor del mundo podrán compartir videos cortos para celebrar a la banda, las interpretaciones y verse y ser vistos por otros alrededor del mundo en la pantalla, acompañando el espectáculo.