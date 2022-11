'Los polis eran mis compas', Santa Fe Klan revela que video de su detención fue planeado

Un video que fue viralizado en redes sociales donde se ve al rapero Ángel Quezada, mejor conocido como Santa Fe Klan, siendo retenido por policías al ir fumando marihuana en vía pública ha sido desmentido por el propio artista.

El Guanajuatense aseguró en conferencia de prensa que durante la filmación de uno de sus videos musicales en uno de los barrios donde suele trabajar, se puso de acuerdo con los policías que cuidan su estudio para hacer promoción a uno de sus nuevos temas.

(FOTO: ESPECIAL)

En el video se puede apreciar como Santa Fe Klan se encuentra fumando un prominente cigarro de marihuana tranquilamente, cuando un grupo de policías le pide subir a la patrulla por encontrarse consumiendo en la calle.

Ante ello el rapero se resiste, pero no se supo el final de la historia. Hoy en la presentación de su concierto a realizarse en la Arena CDMX el próximo 12 de noviembre, el también compositor dio la versión original.

"Los polis son mis compas, yo sabía que la gente es bien chismosa ¿Si o no?, entonces me puse de acuerdo con ellos para que mientras caminaba ellos me agarraran y funcionó", compartió Santa Fe.

(FOTO: ARCHIVO)

Asimismo aseguró en entrevista para EL UNIVERSAL estar en conflicto ante el tema de la legalización de esta droga.

"Pienso que estaría bien porque pasarían muchos problemas, pero a la vez nos quitarían mucha inspiración a muchos de nosotros que hablamos de eso y que le tiramos también a la poli, entonces quien sabe", concluyó el artista.