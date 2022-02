Los noviazgos de Belinda que habrían terminado por conflictos de dinero

La noticia del rompimiento entre Belinda y Christian Nodal ya está circulando por todo internet, y como era de esperarse, los cibernautas comenzaron a hacer recuentos de las historias de amor de la cantante y surgió una incógnita, ¿cuántas de las relaciones de Belinda han involucrado conflictos por propiedades y dinero?

Aquí te dejamos una lista de las veces que el dinero se interpuso en el romance de la cantante.

Mohamed Morales

Belinda presuntamente mantuvo una relación con el dueño del equipo de futbol, Tiburones Rojos de Veracruz. Ella declaró para los medios que esta relación había sido profesional, pero Morales aseguraba lo contrario.

La actriz demandó a su supuesta ex pareja por acoso sexual, argumentando que durante una reunión intentó forzarla a darle un beso, en su defensa, Morales declaró que no había hecho tal cosa y también demandó a Belinda, pero por diferentes razones. Morales afirmó que le había prestado una casa a la actriz y su familia y que ellos se negaban a abandonar la propiedad.

Tras muchos intentos de que se retiraran del inmueble, el propietario de los Tiburones Rojos recurrió a sus abogados para llevar a cabo un proceso legal de desalojo.

Finalmente, ambos llegaron a un acuerdo ante la ley y así terminó su relación.

Lupillo Rivera

Es verdad que Rivera en muchas ocasiones expresó que haría lo que fuera por la cantante de "Resistiré"; tatuarse el rostro de la actriz podría parecer una declaración de amor suficiente; sin embargo, durante su relación, acorde con el programa Chisme No Like, también le obsequió una casa valuada en 4 millones y medio de dólares.

Lamentablemente, el amor no duró mucho y el romance llegó a su fin.

Lupillo Rivera aseguró para el mismo programa que hubo un verdadero romance entre los dos, pero Belinda nunca confirmó esta información.

Christian Nodal

Su ahora ex prometido, Christian Nodal, le daría un préstamo de 4 millones de dólares para pagar una deuda con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), afirmaron Javier Cerniani y Elisa Beristain, conductores de Chisme No Like.

Al parecer, los abogados del intérprete de "Botella tras botella" le informaron que solo 500 mil dólares estaban destinados para los impuestos, el resto fue para pagar la casa que Lupillo Rivera le había regalado; esta nueva información molestó a Nodal, ya que Belinda no le había hablado con honestidad, mencionaron los conductores.

Aún no se ha confirmado cuál fue la causa de su rompimiento, pero no sería la primera vez que un problema económico se atraviesa en las relaciones de Belinda. Su falta de declaraciones ha provocado que los cibernautas tengan sus propias conclusiones.