Los momentos más incomodos de la reina Isabel II con celebridades

Durante su reinado de 70 años, la reina Isabel II ha conocido a todo tipo de celebridades, y aunque, en su mayoría, eran reuniones de rutina realizada con el protocolo, aun así algunos famosos decidieron romper las reglas, resultando en historias divertidas.

De reina a reina

Según el portal Good House Keeping, cuando la reina Isabel II asistió al estreno de la película de James Bond, Die Another Day, en el año 2002. Pero al parecer, para la reina de Inglaterra, la reina del Pop, no resultó tan conocida. Y es que supuestamente, cuando se conocieron, alguien señaló que Madonna había interpretado el tema principal de la película, ante lo que la Elizabeth II, supuestamente respondió asombrada: "Oh, en serio, ¿lo hiciste?".

ESPECIAL

Michelle Obama rompe el protocolo

Las reglas de protocolo, al momento de conocer a la reina, señalan que no debes tocarla, a menos de que se trate de un apretón, que ella inicie. Y así ocurrió cuando la exprimera dama de EUA, Michelle Obama, conoció a Isabel II. Pero la sorpresa que acaparó los medios, es que Michelle abrazó a la reina con el brazo de costado, afortunadamente, Elizabeth le respondió haciendo lo mismo, demostrando que estaba bien.

ESPECIAL

La foto viral con David Beckham

Que David Beckham, además de ser un excelente jugador, es un galán, es algo en lo que muchos están de acuerdo, hasta la reina Isabel cae rendida a sus encantos. En 2016, una fotografía se hizo viral, pues mostraba al exfutbolista saludando con la mano a Isabel II, pero el rostro de alegría de la reina acaparó las redes sociales.

ESPECIAL

Lady Gaga saluda a la reina con un llamativo atuendo

La mayoría de las celebridades que tuvieron la oportunidad de conocer a la reina, se aparecían frente a ella con vestimenta reservada, Lady Gaga optó por un vestido de látex bastante llamativo, esto cuando cantó en el Royal Variety de 2009.