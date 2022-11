'Los 80 marcaron la música'; Pandora y Flans harán un recorrido de sus éxitos en la Comarca Lagunera

La década de los ochenta sigue marcando tendencia en diversas expresiones artísticas, sobre todo en la música, así lo confirmó Mimí, integrante de Flans, en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

"A cada rato revive esa década. Ahora sí que le dan electroshocks y vuelve a revivir esa época donde hubo una gran riqueza musical en México y el mundo.

"Los 80 marcaron la música. En ese tiempo surgió ese pop absoluto que se comió a todo lo demás y además trascendió renovándose de diversas maneras. Había mucha musicalidad y diversión", mencionó la artista.

La intérprete de Finge que no, charló con esta casa editora a propósito del concierto que Flans y Pandora ofrecerán este viernes en el Coliseo Centenario de Torreón dentro de su tour Inesperado.

"Fuimos a Gómez el año pasado y ahora vamos a Torreón. Me encanta el norte porque la gente es muy efusiva, baila, brinca y salta. Estamos felices de volver a Torreón.

"Esta gira con Pandora nos ha dejado puras cosas bonitas. El público ha respondido muy bien, les gusta bastante el show. Van a ver una producción gigante", mencionó.

(FOTO: ESPECIAL)

En cuanto a la química que hay con Pandora, Mimí dijo que existe desde hace muchísimos años.

"Nos conocemos desde antes de que empezáramos nuestras carreras. La química es el placer de estar arriba del escenario, de escuchar que las cinco voces se armonizan muy padre. Hemos tenido también una suerte bárbara de contar con un equipo genial. Las dos agrupaciones se hacen sentir como una sola".

Admitió la cantante que tanto ella como Ilse cantan y bailan, pero las Pandoras no mezclaban ambas actividades, sin embargo, juntas lograron superar toda adversidad.

"Ellas le echaron muchas ganas, le entraron al reto, no porque no bailaran, sino porque no están acostumbradas a echar tanto brinco en el escenario.

La verdad es que les ha salido padre y las Pandoras quedaron enganchadas con la energía de la bailada".

(FOTO: ESPECIAL)

Durante la charla telefónica, la artista celebró que las melodías de ambas agrupaciones formen parte del "sound track" de la vida de una gran cantidad de personas.

"Nuestra música se ha quedado con los ochenteros y las nuevas generaciones han aceptado nuestras propuestas. La música de Flans la siguen poniendo en los antros, los chavos se saben las rolas que entonamos", relató.

En ese sentido, la intérprete mencionó que el disco Primera Fila, de 2014, les ayudó con dicho objetivo.

"Ese material logró que más generaciones se sumaran, pero curiosamente siempre ha sido así. Cuando salimos, el concepto era para jóvenes, sin embargo, los niños y padres, de ese entonces, quedaron fascinados con las rolas que presentábamos".

Por último, la también conductora expresó que 2022 fue un buen año para ella, ya que tuvo varios proyectos y espera que 2023 sea mucho mejor.

"Estuvo padrísimo el año. Como todos los años, dentro de lo feo hay que buscar lo bueno y así es el diseño de la vida, pues constantemente nos pone retos interesantes y hay que buscarle el lado positivo".