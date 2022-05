Lorena López, una mamá muy deportista

Practica varios deportes como parte de sus hábitos que adoptó desde que tiene uso de razón. A la vez, los complementa como madre de familia, quien hoy la festeja en su día.

En pleno 10 de Mayo, Lore López Amor Necochea, nos confiesa su rol de mamá 24/7, sin descuidar lo que tanto le apasiona sobre todo al despertar, el realizar ejercicio.

"Es algo que me lo he adjudicado como un hábito", indica mientras realiza su rutina de brazo en el gimnasio del Campestre Gómez Palacio, bajo la supervisión del coach César Rendón.

"Para mí, un día sin hacer ejercicio, es un día desperdiciado, es parte de mi vida y de las costumbres que tengo", agregó.

Y es que a los 4 años sus padres la adentraron en la natación y gimnasia, para después conocer el tenis, deporte que práctica de manera regular y del cual toma una clase sabatina desde hace más de una década, bajo las indicaciones de Roberto Amador Cárdenas.

"En realidad practiqué casi todos los deportes, un poco de todo", dejando en claro, que nunca fue en el alto rendimiento ni mucho menos a nivel profesional.

Estuvo en deportes de conjunto como el voleibol y hasta en el softbol, cuando estudiaba el último grado de primaria en Ventura, California. Jugó la primera base, pero también las paradas cortas.

"Regresé al tenis, en prepa y universidad jugué futbol pero no dejé el tenis, luego me casé e hice lo que pude, rutinas en el gimnasio, yoga, ejercicios funcionales y otras cosas", acentuó.

En la pandemia tuvo que buscar alternativas cuando cerraron el club gomezpalatino por restricciones sanitarias, así que comenzó a correr, algo relativamente nuevo para ella.

"Mi META fue correr un Medio Maratón. Me preparé durante medio año y dos semanas antes de la competencia me dio Covid-19 del cual no me recuperé. Pospuse un año la carrera de 21 kilómetros, fue en noviembre del año pasado, terminé bien, pero no fue la mejor preparación, como la que hice en el 2020", apuntó.

Con 2 horas y 15 minutos, para "Lore" fue un auténtico logro, ya que fue algo que se propuso, por lo que realmente realizó muchos sacrificios, como cualquier deporte lo implica.

"La verdad, en la preparación fue el correr durante las vacaciones en la playa y en los hoteles", indicando que siempre tuvo el apoyo de su esposo Javier, así como de sus hijos, Alex de 12 anos y Diego de 10.

Aunque se alejó un poco de acumular kilómetros en sus piernas, nunca dejó de hacer ejercicio. El pádel es otra opción que mantiene vigente, el cual se le facilita al ser tenista de hace tiempo, aunque nunca entró a torneos para competir, ya que no es su prioridad.

Su rutina regularmente de lunes a viernes la empieza alrededor de las 5:30 de la mañana, al salir a trotar con su perra labradora "Mila", durante el lapso de media hora. Luego regresa para el desayuno con sus hijos, a los que despide antes de que se vayan al colegio, así como a su esposo al respectivo trabajo.

Después, va al Campestre Gómez Palacio para su clase de yoga o rutina de gimnasio. "Dos veces a la semana juego una 'pica' de pádel, pero es como un complemento".

Las tardes las dedica por completo a sus hijos, para llevarlos a las clases extracurriculares de deporte que practican o en su defecto, a las academias en las que están inscritos.

"El deporte mis hijos lo ven como algo natural, es parte de nuestras vidas, también es comer sano, es un hábito que tenemos pegado día a día, cuando no lo hago, siento que faltó algo, no soy intensa, pero es para mantenerme en forma", complementó.

Aseguró que al no poder controlar un accidente o una enfermedad en el futuro, opta por realizar a diario el ejercicio "Mi esposo piensa igual, así que para Alex y Diego nunca ha sido opción no hacer nada, solamente cambiar de deporte".

López Amor grita a los cuatro vientos que cuenta con la fortuna de tener a su madre y suegra, por lo que se reúnen, aunque no precisamente el 10 de Mayo.

"Nos juntamos un día después, el 11, con tal de vernos juntos, que coincidamos para reunirnos, luego dos días después con mi mamá".

De manera emocionada platicó lo que espera: "En casa no pasa desapercibido. No faltan las flores y muestras de cariño, me hacen sentir más querida ese día, la verdad", agregando que al caer en martes, las actividades son normales, aunque los detalles lo hacen especial.

Por último, recordó que aunque no entrena a tope ni se acerca el alto rendimiento, es algo que siempre ha respetado, pero no le gusta enfocarse en unas cosas y desatender otras.

"Nunca he sido la mejor, ni pretendo serlo, pero mi deseo es estar sana, es mi estilo de vida", concluyó con una sonrisa de oreja a oreja.