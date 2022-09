Lo que les debían no llega... Ni llegará a los municipios de Durango

El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, se comprometió a pagar puntualmente el recurso que se debe a los municipios por concepto de participaciones federales, pero será a partir de su gestión, pues el Estado no está en posibilidades de cubrir el adeudo que dejó el gobierno anterior en ese rubro en este momento.

En el caso de Gómez Palacio, la administración estatal de Aispuro quedó a deber en el rubro de participaciones 146 millones de pesos, mientras que a Lerdo le deben 54 millones.

"De septiembre a diciembre no tienen por qué no llegar las participaciones federales asignadas a los municipios", dijo Villegas Villarreal, y mencionó que retenerlas es ilegal, por lo cual deben de garantizar la entrega.

La alcaldesa, Leticia Herrera, confirmó que esos casi 150 millones de pesos ya no los va a recibir Gómez Palacio, pese a que la ciudad tiene grandes necesidades y el municipio ha tenido dificultades para solventar la operatividad de las diferentes áreas.

'SOLO SE PAGARÁ LO ACTUAL', CONFIRMÓ EDIL

La alcaldesa, Leticia Herrera Ale, afirmó tener plena confianza en que el Municipio recibirá las participaciones que le corresponden de aquí en adelante, pues aseguró que el gobernador Esteban Villegas Villarreal "sí cumple lo que dice".

Lo anterior al ser cuestionada acerca de si será necesario solicitar un crédito para hacer frente a los compromisos económicos del gobierno que encabeza, "si nos llegan en tiempo y en forma, como lo está asegurando el Gobernador, y así lo creo, no vamos a tener esa necesidad".

Al fijar en alrededor de 146 millones de pesos el adeudo de participaciones a Gómez Palacio, la alcaldesa planteó que si se los hubieran dado ante de irse el anterior gobernador, actualmente estaría haciendo obras y más obras, pero no fue así y por ello es que se analiza la posibilidad de pedir un crédito por 40 millones de pesos, pero sería para hacer obra pública y no para pagar otros compromisos, pero insistió en que todavía no es seguro que lo haga y lo habrá de valorar con el tesorero, de acuerdo al depósito de participaciones a inicios de octubre.

La edil dijo que en Gómez Palacio se tiene una situación semejante a la que expuso el Gobernador en lo que se refiere a destrozos a instalaciones públicas y que el próximo jueves estará presentando en Cabildo evidencia de lo anterior.