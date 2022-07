Lo que está en juego es que son personas: padre Octaviano Elizondo aborda situación migratoria

"Tristemente, la situación migratoria se ha ido poniendo cada vez más difícil por la afluencia cada vez más nutrida de migrantes y con estas nuevas disposiciones que van poniendo a veces, en este caso las instituciones americanas", señaló el presbítero Octaviano Elizondo Cárdenas, responsable de la Casa del Migrante "Frontera Digna" de Piedras Negras.

El también párroco de la Parroquia de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, puntualizó que en la llamada crisis migratoria que se vive actualmente en esta zona fronteriza, lo que está en juego son personas y eso no puede dejarse de ver; que son nuestros hermanos migrantes.

El religioso reconoció desconocer qué es lo que es depara, solo constatar el sufrimiento de los migrantes, por la ambivalencia de no saber cómo va a quedar su situación; por lo que consideró que como comunidad es necesario buscar luz en el espíritu santo.

Lo anterior, con relación a la orden ejecutiva emitida por Greg Abbott, Gobernador de Texas y con la cual faculta y ordena a la Guardia Nacional de Texas y la Policía Estatal de Texas, detener y trasladar a la frontera a los migrantes que ingresan de manera ilegal a los Estados Unidos.

Consideró importante buscar el diálogo entre todas las instituciones de los diferentes niveles, además de la participación de la iglesia y la sociedad civil para ver de qué manera darle la mejor solución; reiteró que es una situación complicada porque no se tienen las instalaciones suficientes y necesarias, para darles la atención adecuada.

Respecto a las declaraciones, discursos y acciones en contra de los migrantes que emitió el Gobernador de Texas el pasado jueves 07 de julio del presente año, el presbítero Octaviano Elizondo consideró que habría que ser mucho más prudentes para emitirlos.

"Son seres humanos con los que estamos viviendo, es un problema humano a muchas veces lo quieren ver desde el punto de vista solo político o económico y lo que está en juego son personas; yo creo que no podemos dejar de ver es que son hermanos nuestros y que este problema migratorio ya estaba y está y se ha incrementado no solo aquí, si no a nivel mundial", indicó el sacerdote.

Además de señalar que es importante buscar el diálogo, para ver de qué manera se va a resolver esta situación, dado que constantemente está creciendo; pues considera que las medidas que se han implementado, no traen soluciones, si no que incrementa problemas.