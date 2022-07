Lo que dijo Edén Muñoz de Los Dos Carnales durante su concierto en Torreón

Los Dos Carnales no pasaron desapercibidos durante el concierto de Edén Muñoz en la ciudad de Torreón el pasado 1 de julio.

El originario de los Mochis, Sinaloa, mencionó que por falta de tiempo no ha podido visitar la casa de Poncho e Imanol Quezada en San Pedro, Coahuila, pero sí tiene la intención de hacerlo próximamente y reforzar el lazo que los une, la música y una de las canciones más exitosas, Cabrón y Vago, tema escrito por Edén que interpretan junto a El Fantasma.

“Hoy tengo la fortuna de cantar con mucho respeto una canción que hice para mis carnales”, dijo sobre el escenario del Coliseo Centenario tras mencionar lo que ha sido su trayectoria como cantautor.

Anteriormente, el exvocalista de Calibre 50 contó cómo fue trabajar dicha melodía con los laguneros y Alexander García, quienes también le realizaron arreglos a la canción, la cual Edén Muñoz lamenta no haber podido grabar junto a ellos.

“Si dos cabezas piensan mejor que una, cuatro olvídense. Esta historia nació una vez que me la manda mi compadre El Fantasma a mí, le muevo unas cosas y se la mando a él, se la mandamos a Los Dos Carnales, ellos también le suman unas cosas, y se hizo relajo entre todos. Me arrepiento de no haber ido a grabar con ellos".