Lo confunden con asesino en Saltillo, 'Cachichuris Koquet' aclara que solo sabe hacer reír

Luego de que un medio de comunicación de Saltillo relacionara la imagen del payaso “Cachichuris Koqueto” con la nota relacionada a la detención del padrastro que tras golpear a un menor este falleciera, diversas amenazas ya recibió e incluso teme salir a trabajar.

Bajo el maquillaje y detrás de una sonrisa, está la preocupación de Cristian Jesús Reyes Ramírez alias el payaso “Cachichuris Koqueto”, pues al subir por error su foto, se afectó incluso la imagen en general que padres de familia y los menores tienen de un payaso.

“No generalicen, por uno la llevamos todos, esa persona que supuestamente es payaso, realmente no lo es. Los que somos payasos no hacemos eso, pero la gente por desgracia confunde, uno hace algo y todos la llevamos, y eso nos puede afectar en nuestros shows y más por el próximo día del niño”, manifestó.

El padre de un menor de 7 años y esposo, ahora siente inseguridad al salir de trabajar, pues a pesar de que una vez que se le notificó al medio local el error que habían cometido y de inmediato su foto se retiró de la nota en relación, su imagen quedó grabada en la mente de muchas personas.

“Yo salgo también a los camiones a trabajar y siento miedo que una persona que me vaya a ver siga con la idea que soy yo el responsable y me quieran hacer algo. Hoy al subirme al camión, sentí una sensación como que la gente no te quiere ver, o te hace caras por lo mismo, por lo que acaba de pasar”, expuso.

Recordó que en sus 15 años de trayectoria como payaso, esta situación es lo más complicado que ha vivido, nunca le había pasado algo similar.

“Mi esposa me dijo que lo arreglara, que checara que fue lo que paso, que ponga una denuncia, pues todo esto si fue muy raro. Los payasos estamos unidos y estamos en contra de ese tipo de actos, estamos para divertir a la gente, a los niños, y al público en general”, afirmó.

Con esta situación, dijo que hasta el momento ya van tres shows que le cancelan, sin embargo habló con ellos, los cuales le piden que aclare bien las cosas, por lo que va a esperar a que le den una carta por parte del medio de comunicación que cometió el error, para poder enseñárselas y puedan estar seguros de que fue una equivocación.

“Agarraron al chavo que hizo eso, pero en lugar de poner su foto pusieron la mía, y ahí empezó todo, estaba el nombre de él, pero era mi foto. Esto además de miedo me ha generado amenazas por Facebook porque piensan que lo hice pero no, me han dicho de todo, incluso en algunos casos me han dicho que si me ven la voy a pagar y cosas así”, relató.

Sin embargo, sostuvo que hay mucha gente que también lo apoyan, incluso en su página de Facebook publicó una aclaración, y solo está en la espera de la nota aclaratoria para poder limpiar su imagen.

Cabe destacar que la foto en mención, se relacionó con la detención de Armando “N” alias el “Payaso Pequitas”, quien se presume es el responsable de que el pasado fin de semana tras golpear a su hijastro, ocasionara que este falleciera.