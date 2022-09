Lluvias recientes favorecen a cultivos

Las lluvias que desde hace días se registran en la región no han ocasionado daños a los cultivos, al contrario, favorecen, afirmó el titular en la región Laguna, de la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado, Teodoro Arguijo Hernández.

Expresó que en Matamoros y Viesca algunos productores empezaron con la siembra de melón tardío, y debido a la humedad las plantas pueden desarrollar hongo, el cual provocaría que la planta se seque, pero para evitarlo cuando pase el temporal lluvioso tendrán que aplicar fungicidas.

En el caso de San Pedro, el funcionario estatal destacó que la temporada de melón concluyó, por lo que reiteró que no hay riesgo de que se pierdan las huertas. En el caso del algodón, todavía no han iniciado con el proceso de "defoliación", es decir que con la aplicación de químicos se "tumbe" la hoja para posteriormente empezar con la pisca de la fibra con maquinaria, luego se hace manualmente para levantar el capullo en aquellas áreas a donde la máquina no pudo entrar.

En lo que respecta a los cultivos de forraje la caída de agua les ayuda mucho, ya que generalmente en ese cultivo se dan dos cortes, con el ciclo de riego, pero al registrase las condiciones aptas de humedad les ayuda a sacar la que comúnmente se le llama "zoca" y con ello la oportunidad de una tercera cosecha, por lo que representa un volumen adicional en la producción.

Arguijo Hernández, especificó que aunado a lo anterior las presas registran un buen nivel de captación del líquido y considerando que septiembre es el mes más lluvioso de todo el año, pues hay muy altas probabilidades para que se cuente con un ciclo de riego normal, lo que representa un respiro para los productores que estaban muy preocupados por la sequía registrada en meses anteriores.