Lluvias dejan daños menores en Torreón

Las precipitaciones del pasado jueves por la noche y ayer viernes en la madrugada dejaron diversos encharcamientos e inundaciones regulares en diversos puntos de Torreón, destacando nuevamente las colonias del suroriente como los principales escenarios de dicha situación.

Durante ayer viernes en la mañana El Siglo de Torreón atendió reportes de acumulación de agua de lluvia en vialidades de algunas colonias en específico, se trató de Campo Nuevo Zaragoza, Villas Zaragoza, Monte Real, así como Fraccionamiento Latinoamericano y ejido Zaragoza, las cuales tradicionalmente sufren hasta de inundaciones considerables al registrarse precipitaciones de mayor consideración.

No obstante, los encharcamientos en las colonias anteriores no dejaron mayores afectaciones que las de la acumulación de agua en vialidades, vecinos de la zona afirmaron que no se tuvo ingreso de agua en sus cocheras, en parte gracias a que las lluvias fueron dispersas, con horarios espaciados y pudieron dar oportunidad al sistema de drenaje para procesar el contenido pluvial.

Por su parte, las autoridades municipales informaron ayer en la tarde que las precipitaciones dejaron un saldo de varios accidentes viales en rúas como el periférico, la carretera torreón-Matamoros, así como la caída de un árbol en la avenida Juárez; se informó que en ninguno de los casos hubo personas lesionadas.

Por la noche de antier también ocurrió un accidente múltiple vehicular en el cruce de bulevar Independencia y calle Rodríguez, tampoco se reportaron personas con alguna lesión.

Simas Torreón destacó que solamente se produjeron encharcamientos, esto gracias a que desde hace semanas se ejecuta de forma continua el programa de aseo y mantenimiento en drenajes, bocas de tormenta y alcantarillas de la ciudad; en ese sentido la Gerencia General del organismo exhortó a la ciudadanía a evitar dejar basura en la vía pública, lo que evitará que ocurran inundaciones durante los próximos meses, mismos que son parte ya de la temporada de lluvias.

Cabe recordar que tradicionalmente los meses de agosto y septiembre cuentan con un registro de precipitaciones en la zona de la Laguna, debido a eso las propias autoridades municipales realizan algunas maniobras preventivas en otros espacios como canales de desazolve pluvial en el sector Poniente, así como de supervisión y detección de posibles zonas de derrumbe, tanto en áreas civiles, como en las industriales y comerciales, entre otras.

Clima

