Llueven críticas a Cobra Kai por mostrar clichés mexicanos

Aunque la serie Cobra Kai ha sido un suceso, esta vez, algunos de sus seguidores han criticado su contenido.

Recién, se estrenó la quinta temporada de dicho proyecto, sin embargo, los dos primeros capítulos han generado criticas negativas por parte de la audiencia mexicana.

De acuerdo con varios usuarios de Twitter, la serie evidencia muchos posibles clichés de Tierra Azteca, desde la inseguridad hasta las vestimentas rancheras.

“Ok, ya me cagó la quinta temporada de Cobra Kai. Miguel Díaz llega a México y su celular no tiene señal, a huevo, pin... selva. Luego lo asaltan unos weyes más gringos que McDonalds y le dicen: "welcome to México." Luego Johnny Lawrence con una canción de fondo de Moderatto…”, "La nueva temporada da de Cobra Kai se tomó muy en serio lo del filtro amarillo para México”, “Viendo cobra Kai me doy cuenta que los gringos siguen pensando que México tiene tono sepia” y “Cuando veo como Netflix "compite" con GOT y LOTR haciendo una pésima caracterización de México en Cobra Kai, me doy cuenta porque su decadencia como plataforma es inminente”, fueron algunos de los comentarios que ha recibido hasta ahora la serie.

Además, Cobra Kai también muestra el estereotipo de la mafia mexicana en la que un jefe domina toda una ciudad con cara de bueno, pero en el fondo es violento.