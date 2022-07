Llegará a los cines de La Laguna el filme Al filo del abismo

"Kelly" es una joven amante del deporte que emprende un tranquilo viaje a las montañas para escalar, pero todo se torna aterrador cuando presencia el asesinato de su mejor amiga. Así, la protagonista es perseguida por cuatro asesinos que buscan eliminar al único testigo de aquel crimen, el problema es que no hay hacia donde correr, sino únicamente escalar la montaña. Esto es Al filo del abismo, una intrigante lucha para sobrevivir en las alturas.

Este filme realizado en el 2021, es el séptimo del director británico Howard J. Ford, quien posee una filmografía que se balancea entre la acción y lo perturbador con títulos como The Dead (2010), The Dead 2: India (2013), Never Let Go (2015), Adventure Boyz (2019) o The Lockdown Huntings (2021).

Producido gracias a la colaboración de Evolution Pictures y Head Gear Films, entre otras casas productoras, este largometraje cuenta con las actuaciones de Brittany Ashworth (Después del apocalipsis, 2017), Ben Lamb (Blood Orange, 2016), Nathan Welsh (Life Sentence, 2013), Louis Boyer (Zona de riesgo, 2021), Anaïs Parello (Loup y es-tú?, 2020) y David Wayman (Capsule, 2015).

Alrededor de sus 86 minutos de duración, esta película mantendrá al espectador en modo de alerta y en continuo vértigo ante esta fatídica lucha por la sobrevivencia. Al filo del abismo llegará muy pronto a las salas de la Comarca Lagunera.