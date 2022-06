Llegan migrantes a Piedras Negras en bicicletas

Moisés Cordova Yuriannys Durán, Yakelin Cristian Brito Rodríguez y Allan Xavier Díaz, son tres migrantes que han sorteado el impedimento de viajar en autobús, taxi o de raid hacia la frontera de Coahuila con Estados Unidos; adquiriendo bicicletas y transitar por las carreteras de la entidad.

Este miércoles 22 de junio, arribaron al filtro de seguridad y salud que se localiza en el entronque de Piedras Negras, arribó un grupo de tres migrantes que viajan en bicicleta desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León; como una alternativa; además de referir que hay más personas que han optado por esta idea.

"Gracias a Dios, las personas si nos han apoyado con agua, con comida, eso si hubiera sido de gran ayuda, porque no sabría que sería de nosotros en el desierto, porque las carreteras son demasiado largas para poder conseguir agua; ni que vengas con cinco botellas de agua cada persona, no te va alcanzar para todo el trayecto que venimos y eso que nosotros venimos en bicicleta", dijo Yuriannys Durán.

Mientras que Brito Rodríguez manifestó que decidió salir de su país, dejando a sus cuatro hijo, por la situación económica en Venezuela, pues manifestó que con 10 dólares mensuales no se vive y así esta su país ahorita; refiriendo que los que viven en Venezuela sobreviven con lo recursos que les mandan sus familiares que están fuera del país.

"Para mi fue pasar por el Darien y ahora aquí en México, con eso de que no nos quieren vender los boleros, teniendo el permiso por 30 días; pues todo ese trayecto de allá para acá, ha sido muy duro. Yo tengo todos los pies reventados, estoy toda irritada, el sol, la temperatura es terrible, pero agradeica con los mexicanos proque nos ayudado muchisimo", indicó Yakelin Cristian Brito sobre las dificultades vividas en su trayecto.

Allan Xavier Díaz, originario de Honduras, de 23 años, de oficio mecánico, quien dejó en su país porque hay muchos problemas de seguridad y dejo a sus dos hijos, un varón de cuatro años y una niña de dos años; manifestó que su meta era llegar a Piedras Negras dónde tiene una hermana que lo está apoyando

"Ella me está apoyando porque, tu sabes, nosotros los hondureños no podemos entrar a Estados Unidos por el motivo que no nos dan asilo; tanto que he sufrido, llevo 15 días y el recurso no ha sido muy adecuado porque no he podido sacar dinero, no tenemos la autorización de sacar dinero de un cajero o en un Oxxo comprar, no podemos y se nos hace difícil decirle a una persona hágame el favor de retirarme dinero porque no conocemos a la persona, porque me han robado mucho dinero", explico el.migrante hondureño.