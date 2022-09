Llega Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time a los cines de La Laguna

Después de más de un año de espera, la última película de la franquicia de la serie de anime, Evangelion, Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time llega a las salas de cine de Latinoamérica con su estreno este jueves 29 de septiembre.

La cinta, que corresponde a la cuarta entrega de la saga Rebuild de la franquicia, fue estrenada en Japón en marzo del año pasado, siendo uno de los estrenos más esperados por los fanáticos de Evangelion, reuniendo solo en su primer día de proyección más de 112 millones de pesos.

Estrenada en 1995 Neon Genesis Evangelion, creada por Hideaki Anno y producida por el estudio Gainax, se ha convertido en un anime que recibe el estatus de culto, no solo por los años que han pasado, sino por todo lo que conlleva su trama.

Pues más allá de presentar un escenario postapocalíptico y peleas entre ‘robots gigantes’ y seres que amenazan la Tierra, es una serie que se distingue por la complejidad de sus simbolismos, filosofía y psicología de sus personajes, en especial de sus tres protagonistas, Shinji Ikari, Rei Ayanami y Asuka Langley.

Situada en el año 2015, la historia se desarrolla 15 años después de un evento conocido como el 'Segundo impacto', en el cual la Tierra se vio en contacto con unas criaturas conocidas como 'Ángeles', evento que provocó un cataclismo que redujo a la población de todo el planeta a la mitad.

(FOTO: ESPECIAL)

La trama sigue a Shinji Ikari, un joven de 14 años que llega a Tokio-3, donde se sitúa la organización conocida como NERV, la cual fue establecida por la ONU para impedir los ataques de los 'Ángeles' con ayuda de gigantescos robots conocidos como unidades Evangelion, abreviadas 'Eva'.

El éxito de Neon Genesis Evangelion fue tanto que solo un año después del final de la serie, se estrenó su primera película ‘Death and Rebirth’, la cual recopila momentos claves de la serie, ofreciendo además escenas adicionales que formarían parte del final.

The End of Evangelion, estrenada en 1998, es probablemente la película más aclamada por los fans de la franquicia gracias a los diversos elementos que la conforman, incluyendo su secuencia de imágenes y simbolismos, los cuales hasta el día de hoy continúan siendo analizados por los fans.

(FOTO: ESPECIAL)

La cinta funcionó además como una contraparte de los capítulos 25 y 26 de la serie, en un intento por dar una explicación más detallada sobre el final de la misma. De acuerdo a la revista Time Out New York, The End of Evangelion es una de las mejores 100 películas animadas de la historia.

Para el 2007 se estrenó la saga ‘Rebuild’ de Evangelion, comenzando con su primera entrega, Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone, que debido a que recopila los primeros episodios de la serie remasterizados, agregando nuevas escenas, se pensó que era un ‘remake’ de la serie.

Sin embargo, para la llegada de Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance, se empezó a dudar de que las películas contaran la historia original de la serie, debido a la integración de nuevos personajes y situaciones diferentes.

Para Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo, estrenada en 2012, quedó muy claro que se trataba de un nuevo proyecto que podría tratarse de una ‘realidad alterna’ a la serie original o una ‘posible continuación’ de The End of Evangelion.

(FOTO: ESPECIAL)

¿Qué esperar de Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time?

Después de casi 10 años de espera, llegó por fin la película que explicaría los sucesos de las anteriores entregas y que además, intentaría dar cierre a varias cosas vistas en la serie, así como en The End of Evangelion.

Sin embargo, de acuerdo a la crítica, más allá de cerrar la trama del mundo de Evangelion, la cuarta cinta de la saga ‘Rebuild’ también entrega al espectador una versión más detallada y profunda del sentir de los protagonistas, buscando darles un cierre a través de aspectos como la madurez y la superación.