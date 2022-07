Llantos de polvorreon: Poncho De Nigris 'explota' y lo vetan de estadios de la Liga MX

La primera jornada del Apertura 2022 de la Liga MX se desarrolló en medio de controversias, ya que después el encuentro entre Rayados y Santos Laguna desató algunas consecuencias.

Debido a que la Comisión Disciplinaria informó que la barra de Monterrey no podrá estar presente en el próximo encuentro de su equipo como local en el Estadio BBVA.

Además, se informó que el técnico, Víctor Manuel Vucetich recibió una multa económica por criticar el arbitraje en la rueda de prensa tras finalizarse el encuentro.

Pero eso no es todo, ya que Aldo de Nigris, auxiliar técnico, también fue castigado por "el mal uso de las redes sociales, al no digerirse con respeto y prudencia", el costo es una sanción económica, así como un partido de suspensión.

Todas estas consecuencias encendieron al hermano de Aldo, Poncho de Nigris, quien se lanzó en contra del futbol mexicano.

"Que es esto ??? Por un twitt. Vaya lacras que tenemos en el fútbol. Siempre ha sido lo mismo desde el pacto de caballeros que no dejaron jugar a Toño en Mexico porque se había ido sin pagar derecho de piso. Viva Mexico ! Pura rata", escribió.

Las situación fue peor cuando se lanzó en contra de Torreón, pues luego de asegurar que la afición lagunera debió ser también castigada:

"El cántico de tenemos agua y ustedes NO ! No hay sanción ??? La burla ! Coro coco coro coco ! Es pregunta", publicó.

Pero recordar que el castigo para la afición de Rayados es debido a que desde el conflicto desatado en el estadio Corregidora, en el duelo de Querétaro y Atlas; se prohibió la presencia de las barras visitantes para evitar enfrentamientos.

Pero De Nigris sumó un nuevo tuit para Torreón: "Llantos de polvorreon".

Después añadió que: "Es cotorreo, tengo muchos amigos en polvorreon son a toda madre. Aquí es contra la @LigaBBVAMX que son puras ratas corruptas la liga a todos los jugadores los traen como trata de blancas, hacen con ellos lo que quieran por el negocio. Por el cochino dinero".

Sin embargo, las cosas no se quedaron ahí, ya que De Nigris regresó a sus redes para denunciar que fue suspendido de todos los estadios de México.

"Me acaban de confirmar que me suspendieron de todos los estadios de Mexico la @LigaBBVAMX me siento triste, pero a la vez no, me pedían chingos de fotos en los estadios y no podía ver los juegos", dijo.

"No puedo entrar a ningún estadio de Mexico según la @LigaBBVAMX, donde quedo la libre expresión? Bola de ratas corruptas. Voy a ir él sábado al gigante de acero a abuchear el himno de la liga y si no me dejan entrar me voy a mi casa a verlo en la alberca climatizada", concluyó.