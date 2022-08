Llaman a participar en recolección de tapitas

En apoyo a los niños que luchan contra del cáncer y que forman parte del grupo Encendamos una Luz, el sistema DIF Municipal y el Ayuntamiento de Torreón se sumaron a la causa en busca de incrementar la recolección de tapas para su reciclaje, instalando contenedores en forma de manos en diferentes puntos de la ciudad.

Selina Bremer de Cepeda, presidenta del DIF Municipal, detalló que como arranque se instalaron dos manos captadoras de tapas; sin embargo, en una primera etapa serán 10 los contenedores que se tendrán disponibles, aunque comentó que el alcalde Román Alberto Cepeda se comprometió a multiplicar esta cifra hasta 100: 50 por parte del Municipio y otros 50 por parte del DIF Torreón.

Por su parte, la presidenta del grupo Encendamos una Luz, del que depende Casa Feliz, Cecilia Marroquín Lavín de Murra, explicó que el que la gente deposite este tipo de tapas, incluso envases completos, ayudan para que se conviertan en recursos para poder costear los tratamientos que requieren los pequeños.

"A nosotros nos ayuda mucho en primer lugar porque nosotros estamos pagando tratamientos, radiografías de PET que solo se hacen en Monterrey, que nos cuesta entre 30 a 50 mil pesos más, estamos con los tratamientos de quimioterapias, con vida sana para nuestros niños, por eso es muy importante que la ciudadanía vea lo importante de depositar las tapitas en los corazones que dicen Casa Feliz o grupo Encendamos una Luz. Actualmente nos motiva mucho saber que hay personas que llegan con sus tapitas, uno de los corazones que se llena casi a diario es el del Estado de la Revolución porque es muy accesible y los corazones de Casa Feliz".

De acuerdo con la presidenta del grupo, una vez que se depositan las tapas, incluso de los dulces, se entregan a una empresa recicladora, es todo un proceso que, dijo, ya se tiene armado.

Así mismo dijo que actualmente están batallando para los medicamentos para las quimioterapias de los pequeños, por lo que es aún más importante que la sociedad se sume a este tipo de campañas dijo.

"Estamos batallando porque no hay medicamentos en algunos hospitales, entonces nosotros los estamos comprando... ahorita no nos importa si es el Gobierno federal o quien no está dando los medicamentos, nosotros estamos única y exclusivamente para que el niño esté bien para que sacarlo adelante".