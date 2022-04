Llaman a Estado y municipios a aplicar campañas para erradicar violencia de género en Coahuila

La diputada del Movimiento de Regeneración Nacional, Lizbeth Ogazon, pidió al Estado de Coahuila y a los 38 municipios que se apliquen nuevas campañas de prevención y protocolos dirigidos a la erradicación de Violencia contra las mujeres y desaparición forzada.

A la Fiscalía del Estado de Coahuila que refuerce el área de personas desaparecidas para que se agilice el proceso de búsqueda.

Recordó el lamentable suceso que ocurrió la semana pasada en la ciudad de Monterrey y su zona conurbadas en torno a la localización de seis mujeres desaparecidas, entre ellas Debanhi Escobar.

“Nos ha perturbado como país, pues nos ha dejado ver el arraigo del machismo y el fracaso de las instituciones ante la violencia feminicida'.

La legisladora, dijo que el caso de Debanhi resuena en Coahuila, porque en el Estado también faltan muchas mujeres.

“Déjenme decirles que no, no es una sicosis que tengamos las mujeres, porque no es normal que en cada marcha del 8 de marzo nos faltan mujeres” dijo.

La Diputada de Morena, externó que es momento de cuestionarse si se está haciendo lo suficiente.

“Es momento de preguntarnos si eso es suficiente, necesitamos un estado que diga 'sal, diviértete y vive la plenitud de tus derechos, que yo me encargo que llegues viva a tu casa'; es por todo lo mencionado que hoy les pido enviemos este exhorto, porque queremos que todas las que no están vuelvan a casa, que todas las que andan en la calle jamás tengan miedo de que su libertad les sea arrebatada.

Este punto de acuerdo fue aprobado por mayoría.