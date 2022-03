Llama IMSS Coahuila a convertirse en donador altruista de sangre

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) llamó a los potenciales donadores a presentarse a las 07:00 horas, con identificación oficial, en el área de Banco de Sangre de las diferentes clínicas en los municipios.

La donación de 450 mililitros de sangre es la oportunidad de salvar la vida de otra persona y quienes participan en este proceso obtienen como beneficio la realización de una serie de estudios, que en el medio privado son caros y que les permiten conocer su estado de salud.

De acuerdo a la coordinadora de Servicios Auxiliares de Diagnóstico del Hospital General de Zona (HGZ), las doctora Lorena Borja Márquez, se toma una muestra y se somete a análisis para descartar posibles enfermedades contagiosas.

Abundó que a todos los pacientes que se van a someter a cirugía se les solicita la aportación de unidades de sangre, como medida preventiva ante cualquier complicación que pudiera presentarse, y lo mismo ocurre con quienes se encuentran hospitalizados y que por su enfermedad, quizá requieran alguna transfusión.

El potencial donador debe tener un ayuno mínimo de cuatro horas, edad entre los 18 y 65 años y un peso corporal mínimo de 50 kilogramos. Dormir bien la noche antes y evitar la ingesta de alcohol en las 48 horas previas.

Destacó que el contar con tatuajes no es una limitante (deberá transcurrir un año); no estar embarazada ni amamantando, y no tomar medicamentos en la última semana.

Recordó que en el Seguro Social ninguna intervención quirúrgica queda sin realizarse por falta de sangre y ésta no es tarea fácil, razón por la cual se debe incentivar la práctica de la donación altruista.

Hospitales con Banco de Sangre en Coahuila: