Listo el homenaje en el Teatro Isauro Martínez para los 90 años de Pilar Rioja

Baja por el ascensor del Hotel Calvete. Resguarda su mirada tras las gafas oscuras. La maestra Pilar Rioja ha regresado a Torreón para recibir el homenaje que este jueves 22 se le realizará en el Teatro Isauro Martínez (TIM). Ha cumplido 90 años. Asegura que nació el 20 de septiembre y no el día 13, como se maneja en muchos medios de comunicación. “Ni modo que se hayan equivocado mis papás”.

En el lobby la acompaña su sobrino Eduardo Rioja y los bailarines Jenaro Sosa y Rocío Maza, dos de sus alumnos más destacados. Pilar derrocha sencillez, solicita que se le tuteé, no pierde el sentido del humor y bromea sobre el calor lagunero: “¿Hace frío, no?”. Su expresión es una coreografía de sonrisas.

“Cumplí 90 años de edad, pero tengo 85 de profesional. Ahorita por causas mayores no estoy bailando, pero sí estoy enseñando, estoy escribiendo un libro sobre la danza, el mestizaje, todo eso y estoy poniendo coreografías. Yo siempre sigo la danza, no la dejo”.

El homenaje comenzará en punto de las 19:30 horas. Allí participarán las alumnas de su hermana Milagros Rioja, actuarán los bailarines Jenaro Sosa y Rocío Maza y se presentará un libro de fotografías manufacturado por su sobrino. Torreón es su tierra, no la olvida. Se dice lagunera antes que mexicana.

“Yo soy lagunera. Tengo una anécdota de la vez primera que fui a España, a presentarme en la Zarzuela, que es un teatro como Bellas Artes. Me decían: ‘Usted es mexicana’. Y yo: ‘No’. ‘¿Cómo que no?’. ‘No, yo soy de Torreón’. A veces cuando empiezas no sabes dónde estás”.

Pilar subió al escenario desde muy niña. Participó en obras teatrales que se realizaban en la Iglesia del Perpetuo Socorro. Después colaboró con la maestra Magda Briones, el pianista Alejandro Vilalta y el poeta Pedro Garfias en espectáculos que se montaban en el extinto Teatro Princesa. Así llegó al Teatro Martínez, un recinto que dice apreciar demasiado. Partió a Ciudad de México. Su talento la llevó a Nueva York, Madrid, Moscú y otras latitudes.

“El Isauro Martínez es un teatro precioso, precioso. La gente de aquí siempre me ha apoyado y yo estoy muy contenta con mis laguneros”.

Tiene herencia ibérica. Sus padres fueron dos españoles que se enamoraron en la antigua Hacienda de Santa Teresa, en el municipio de San Pedro de las Colonias. Pero la danza no vino por esa vena, sino por asistir a las romerías que los migrantes españoles celebraban en Torreón. Cada comunidad tenía su modo de apreciar la danza. Pilar absorbió ese mosaico y lo complementó con tradiciones mexicanas. Por eso su estilo es reconocido mundialmente, por ser híbrido, siempre tendente al mestizaje.

Sus alumnos no se reservan admiración. La reconocen como una bailarina única, maestra de las cuatro escuelas de danza española: bolera, danza clásica estilizada, el flamenco y el folclor español. Pilar, quien ostenta una estatua en el cruce de avenida Morelos y calzada Colón, les devuelve los cumplidos.

“Lo que tienen es amor a la danza. Es ser honesto contigo mismo para que tú también seas fiel, ya sea a la danza o lo que sea. La danza no es para hacer dinero, ser famoso o estar en las carteleras. […] Pienso que cuando amas algo, te sale bien. Cuando no eres honesto y no lo amas, no te salen bien las cosas, cuando es por interés de algo, económico o cosas de esas. Con el arte no se lucra”.