Limitados los recursos para programas sociales en Coahuila

Tras los recortes presupuestales a programas sociales que se ejecutan en la actualidad, el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez Salinas, manifestó que imposibilita el tener la oportunidad de bajar recursos para programas especiales.

Por lo anterior, dijo que en su momento le me tocó bajar 50 millones de pesos para puro pavimento extraordinario a lo que mandan a través del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), que son recursos que se hacen para este tipo de obras de infraestructura.

“Desde que estuve como alcalde, los recortes han pegado en todos los sentidos, yo lo he dicho muchas veces, en que pegan los recortes, pues en lugar de tener un multideportivo en Teresitas, si no hubiera recortes durante el año 19 – 20, hubiéramos tenido un multideportivo en Mirasierra, en la Saltillo 2000, entonces a final de cuentas los recortes afectan al desarrollo de nuestras colonias, barrios y en los ejidos”, expuso.

Aunado a lo anterior, sostuvo que a final de cuantas, ya están acostumbrados a no contar con el Gobierno Federal en temas extraordinarios, por lo que han sacado la casta localmente junto con el gobernador del estado y la iniciativa privada.

Indicó que se tiene un presupuesto de más de cien millones de pesos de obras sociales, combinado con los municipios, donde nada más Saltillo tiene otros cien, al igual que Torreón, ahí ya nada más van 300 millones de pesos.

“Esos son parte del FISE, que es el fondo de las participaciones que mandamos a México como coahuilenses, y son los 15 o 17 centavos que llegan de vuelta, que porque luego dicen que si nos mandan recursos y ahí están, no, yo te mande 100 y tú me regresaste 17, entonces no es lo justo ni lo correcto”, concluyó.