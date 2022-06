Lightyear, ¡a volar en La Laguna!

Las salas de cine han vuelto a lucir repletas, como ocurría antes de la pandemia de COVID-19.

Desde diciembre pasado con la llegada a los complejos de Spider-Man: No Way Home los cines brillaron de nuevo y la buena racha continuó gracias a The Batman, Doctor Strange en el Multiverso de la Locura o Jurassic World: Dominio.

Hoy, las salas reciben otro filme que promete arrasar en la taquilla mundial y no es otro, sino Lightyear, proyecto que se cruza con la saga de Toy Story.El creador de la mítica frase: "¡Al infinito y más allá!" retorna, como protagonista de su propia película.

El filme, dirigido por Angus MacLane, no tiene nada que ver con la faceta de "Buzz" como juguete, en donde compartió créditos con "Woody".

Como se recordará, "Buzz Lightyear", está basado en una película que vio "Andy", así que lo que la audiencia podrá disfrutar es precisamente el proyecto cinematográfico del cual el chico se enamoró.

"El juguete 'Buzz Lightyear' que vivía en la habitación de 'Andy' era una figura de acción basada en una película que 'Andy' vio, y por fin llegó el momento de que el resto del mundo también vea esa película", mencionó Pixar en un comunicado dirigido a la prensa.

En Lightyear, que cae en el género de ciencia ficción, los fans podrán atestiguar el desarrollo del personaje en su faceta de guardián estelar.

"La película se inspira en las películas de ciencia ficción de mi juventud. Las dos cosas más importantes para mí son que tenga un aspecto cinematográfico (con muchas sombras y un trabajo de cámara de alto contraste), y que el mundo tenga la sensación de ser enorme", expresó MacLane en la misiva.

Por otro lado, el cineasta mencionó en una entrevista con el diario El Universal que si hay una palabra que define este proyecto es la diversidad y es que en la trama, además de figurar el astronauta, destacan personajes de diferentes edades, colores de piel y orientaciones sexuales.

"Siempre estuve emocionado con tener a 'Buzz' rodeado por un grupo diverso de compañeros de trabajo, de equipo, porque necesita ser un 'Buzz' con una comunidad y una comunidad necesita variedad y diversidad", relató al diario El Universal.

Lightyear ha generado buenas críticas, tan es así que cuenta con una calificación de 81 sobre 100 en la página de Rotten Tomatoes, basada en 107 comentarios de la crítica especializada.

"A los niños les encantará Lightyear. Los adultos la disfrutarán. La única razón por la que no alcanza lo que esperamos de Pixar es porque han puesto su propio listón condenadamente alto", dijo Patrick Gomez de Entertainment Weekly.

Por su parte, David Rooney de The Hollywood Reporter mencionó: "Un divertido 'spin-off' con suspense y corazón, versión animada cautivadoramente enérgica de un entretenimiento 'retro'. Chris Evans hace espléndidamente la voz de su protagonista".

En el idioma español, José Antonio Macías, Ramón Bazet, Jessica Ángeles y Alicia Barragán prestaron sus voces a "Buzz Lightyear", "Sox", "Izzy Hawthorne" y "Alisha Hawthorne", respectivamente.

Las salas de la Comarca Lagunera tendrán una gran afluencia, pues bastantes laguneros desean ser de los primeros en ver Lightyear.

BUEN INICIO

El Siglo de Torreón fue de los primeros en ver un avance del largometraje Lightyear.

Dentro del parque, Hollywood Studios, se proyectaron los primeros nueve minutos de la cinta y todo indica que la historia superará las expectativas de los fans.

La cinta inicia con "Buzz" y sus compañeros. Ellos se ubican en un planeta en el que estuvieron en cautiverio por un año y enseguida se alistan para realizar el primer vuelo de prueba de hipervelocidad.

El vuelo iba a durar cuatro minutos, sin saber que, tras accionar la hipervelocidad, pasaron más de 60 años.