Librería independiente El Astillero celebra su octavo aniversario en Torreón

El pasado 15 de agosto, la librería El Astillero, la única librería independiente no enfocada al libro usado que existe en la región, cumplió ocho años de existencia. A pesar de haber tenido que sortear épocas difíciles, como la aletargada remodelación del Paseo Morelos en 2016 o la reciente pandemia por COVID-19, este espacio ha logrado sobrevivir sin la necesidad de fondos públicos o apoyos gubernamentales. Para ello, sólo ha contado con el ímpetu de la iniciativa ciudadana y la consecuente formación de una comunidad.

“El Astillero es una novela de Juan Carlos Onetti, escritor uruguayo de la generación más o menos del boom latinoamericano, aunque luego él no se consideraba tanto parte de ese movimiento. Pero, sobre todo, a mí me gustó (el nombre) por dos cosas: por un lado, porque era un nombre literario que aludía a una novela latinoamericana y tampoco quería que fuera un lugar común, tan conocido como Cien años de soledad u otra novela. Aparte, también por su efecto evocador. Un astillero es un lugar donde se reparan barcos para que vuelvan a zarpar y resultaba un poco absurdo, paradójico, dado que estamos en el desierto, lejos del mar. Entonces sería como poner un astillero que repara barcos lejos del mar, como una empresa inútil, utópica y es un poco el juego con eso: no un taller de barcos, pero sí una librería independiente”, explicó la editora Ruth Castro, socia de la librería.

Castro impulsó este proyecto junto a otros partícipes tras haber tenido experiencia como encargada de otras librerías dentro y fuera de La Laguna. Actualmente, la editora es socia de este recinto junto al escritor Fernando de la Vara, pero además, la librería presenta un flujo importante de colaboradores y usuarios que la han convertido en una nueva especie de centro cultural para la ciudad.

“Desde el inicio, como parte de nuestro discurso, pero también desde lo que pensamos y sentimos, ha estado hacer actividades en torno a los libros, no siempre vendiéndolos. Eso es muy importante para generar comunidades lectoras y comunidades en general, muchas interesadas, unidas o reunidas por algún tema en específico. Lo digo porque, El Astillero como tal, como proyecto, es más amplio que una librería”.

Semana de actividades

Desde inicio de semana, El Astillero ha organizado una serie de actividades culturales para celebrar su octavo aniversario. Este miércoles 24 de agosto, las propuestas continuarán con una obra de teatro titulada Fanny Garbanzo vs la humanidad y efectuada por la compañía Escénica Fantoche a partir de las 20:00 horas.

El jueves 25, se realizará el tradicional círculo de lectura de El Astillero a las 19:00 horas. Mientras que para el viernes 26 se ha programado la charla de cine Alien vs La Cosa que impartirán Fernando de la Vara e Iván Benítez en punto de las 19:00 horas.

Finalmente, el sábado 27 cerrará con el taller de sexualidad-menstruación consciente, impartido por Laura de la Cueva a las 10:30 horas y el mercadito de artesanías y productos naturistas organizado por el Colectivo Rosa del Desierto de 18:00 a 22:00 horas.

La librería El Astillero se encuentra sobre el Paseo Morelos, entre las calles Leona Vicario e Ildefonso Fuentes, en el centro de Torreón.