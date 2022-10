Libran proceso más de 600 imputados en Coahuila

En el año 2021 más de 600 personas que fueron imputadas por delitos en Coahuila, no fueron vinculados a proceso, luego de que se comprobara que no participaron en los hechos, o bien no se contaron con las pruebas suficientes para su vinculación, de los cuales algunos fueron acusados de delitos de gravedad.

Tras publicarse Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y Federal (CNPJE-F) 2022 informó que al cierre del 2021, el número de personas registradas en las carpetas de indagación y las imputadas en la etapa de la indagación complementaria por la Fiscalía General del Estado de Coahuila fue la siguiente.

El total de los imputados registrados en las carpetas de indagación de las diferentes regiones de Coahuila fue de 25 mil 927.

De éstos a 7 mil 774 el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE), les formuló la imputación en una audiencia inicial.

De los cuales a 7 mil 466 se les vinculó a proceso por diversos delitos tanto graves como menores por el juez de control durante una audiencia en esta etapa.

Mientras que el resto, es decir 620 personas no pudieron ser vinculadas a proceso, toda vez que se determinó que no participaron en los hechos o que ante la falta de pruebas suficientes presentadas por el Ministerio Público, tuvo que determinarse el no ejercicio de la acción penal.

Lo anterior se derivó de una mala o incorrecta integración de la carpeta, así como una integración de pruebas vagas o especulativas en torno a hechos.

Por lo anterior, fue determinada su inocencia y algunos de los que se encontraban internados en penales por delitos de gravedad, tuvieron que dejarse en libertad.

Cabe destacar que otros casos que se registraron correspondieron a imputados que lograron la libertad, aún después de ser vinculados, esto luego de que sus defensas solicitaran audiencias para el sobreseimiento de los casos, al asegurar la inocencia de sus defendidos.

Fue a principios de octubre que luego de ser vinculado por el delito de violación, un hombre que se desempeñaba como conserje de un kínder en Ramos Arizpe, fue exonerado de los cargos, esto luego de que se determinará que no tuvo participación en los hechos.

Fue en el mes de mayo que trascendió la denuncia de una madre, luego de que su hijo fuera víctima de violación en el kínder "Andrés S. Viesca" de Ramos Arizpe.

Por lo anterior Ever Neftally "NN", fue vinculado a proceso bajo la causa 1871/2022 por el delito de violación agravada en persona menor de 15 años de edad.

Tras la vinculación se dio un plazo de tres meses de indagación y se extendió la medida cautelar de la prisión en el penal varonil.

No obstante, días después se llevó a cabo otra audiencia donde la defensa solicitó el sobreseimiento del caso, el cual fue autorizado por la juez de control.

En ésta se decretó el sobreseimiento de la causa y la libertad del imputado; esto debido a una prueba que se desahogó donde se advertía que no sucedió el hecho delictivo.

Por lo anterior, ante la falta de pruebas contundentes, fue puesto en libertad, luego de permanecer recluido en el penal varonil de Saltillo por espacio de un mes y 15 días.