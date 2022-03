Libra proceso, sujeto acusado de intentar provocar aborto a mujer en Saltillo

Luego de que se diera a conocer que un hombre fue acusado de intentar provocar un aborto a una mujer en Saltillo, el día de ayer fue dado a conocer que logró quedar liberado del proceso, esto luego de que no se contaran con las pruebas suficientes para la vinculación.

Fue el día de ayer que se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso en el Centro de Justicia Penal bajo la causa 599/2022 en contra de Raúl Arturo “NN”, por el delito de violencia familiar y aborto no consentido en grado de tentativa.

En ésta el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE), presentó medios de prueba, así como la defensa del imputado.

No obstante, al no contar con las pruebas suficientes, la juez de control María Graciela Nava Ramos, determinó la no vinculación a proceso.

