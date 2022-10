Leyendas 'are back'

Los grandes están de regreso. Los grandes se niegan a morir. Guns N' Roses trae una gira por México desde hace como dos años, o más, y no termina por terminarla. No todo ha sido culpa suya (el covid, el distanciamiento) pero algo se atraviesa siempre.

Se sabe de su impuntualidad histórica. En una ocasión, incluso, me vi envuelto en una minidiscusión con Claudio Rodríguez (ex Telehit) porque aseguró en Twitter que valía la pena esperar dos o tres horas para ver salir al escenario a Axl Rose y compañía. Obvio, le dije que no, que nadie valía la pena tanto. "Ni siquiera canta bien", argumenté.

Claudio me respondió "en corto" diciéndome que me devolviera al Appetite for Destruction, su icónico álbum, para revalorar mi opinión. Pero no fue necesario. En ese momento (y a la fecha) sé de lo que habló. Axl Rose canta pero, solo que cuando fue joven aguantaba los agudos y las líricas rápidas y complejas, y eso nos gustaba y estaba bien. No quiere decir que el tiempo le ayude a conservar sus cualidades ni que tengamos (como público) aguantar la grosería de su impuntualidad.

Guns N' Roses, como banda, tuvo sus altos y bajos y en ese ir y venir entendió que no se puede despreciar al público que paga un boleto por ir a sus shows. Menos en la época actual. Así que, a la fecha, las quejas ya no van por desplantes de la banda.

Hace par de noches, los californianos se presentaron en CDMX, con éxito en su interpretación pero con muchos cuestionamientos sobre la organización. No sé entendió (entre versión boleto impreso y boleto digital) la hora de inicio del concierto y muchos oyentes quedaron fuera de la jugada durante la primera hora de concierto; las quejas llegaron en cascada.

Los accesos no fueron los más "accesibles" y la "puntual impuntualidad" de GN'R (en esta ocasión) jugó en contra de muchos seguidores. Ni modo.

A mí "me tocó" ver a la banda en Kansas City, en el lejano 2011. Aún no estaba de regreso Slash y me animé a asistir porque estaba lejos y fuera de mi tierra. Fuimos mi primo Poncho y yo y no nos arrepentimos. En los Estados Unidos, no se animaron a hacernos esperar y pese a que no recuerdo el nombre de la banda abridora, pudimos ver un tributo previo acompañado de refrescantes bebidas. 'Guns' cumplió en esa ocasión a cabalidad, jugando poco con la nostalgia que se espera de la banda, con show de los "caros", ejecución perfecta, más de dos hora y media de espectáculo y un 'setlist' para todos los gustos. Pero de eso, a arriesgar mi dinero por una presentación en México, la pensaría.

Esperemos que hoy, en Monterrey, todos salgan gustosos, con algo bueno que comentar, del estadio de los Sultanes.

Para los ochenteros de cepa, la emoción apenas comienza. Motley Crue, sin el veterano y vanagloriado Mick Mars, regresa a los escenarios (y al país) acompañado de los británicos Def Leppard (la verdadera leyenda). Una gira que no podemos perdernos, quienes nos perdimos un tiempo entre los ochentas y noventas. Los boletos van saliendo a la venta, primero para los fans, luego para los usuarios de cierta tarjeta bancaria y finalmente para los mortales. Los precios no son una ganga, pero todos estamos en el entendido que siempre puede ser "la última vez". ¿Nos vemos allá?

