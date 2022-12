Leonardo de Lozzane rompe el silencio y habla de su separación con Sandra Echeverría 

Fue en noviembre cuando Sandra Echeverria reveló a través del podcast Señoras Punk que se había separado del actor Leonardo de Lozzane, tras ocho años de matrimonio.

Tras esto, comenzó a salir un sin fin de información al respecto, en donde se especulaba de las razones de su separación, y aunque la actriz habló que habían terminado en buenos términos, fue hasta hace poco que Leonardo decidió hablar de este tema.

A través del programa Peloteando desde Qatar, el actor aseguró que, aunque duele en un inicio, al final de cuentas todo estará bien en un futuro.

“Es una nueva etapa personal para mí. Yo considero que las separaciones, cuando alguien nos cuenta es ‘hay, no me digas, no’, las vemos como un fracaso; a mí me parece que son nuevos principios y nuevas oportunidades para crecer”

Tras esto, de Lozzane contó que su separación había estado fomentada con respeto y amor.

“Sobre todo cuando las haces en equipo, con tiempo, con inteligencia, con amor, con respeto y tratas de sobrellevarla de la mejor manera, también cuando hay niños (...) Aunque es difícil y es triste y hemos pasado por momentos duros, cuando sabes que es lo correcto, la decisión adecuada, aunque en el momento duela, lo más adecuado no es placentero ni alegre, al contrario, es doloroso y es triste, pero sabes en el fondo que con el tiempo todo va a estar bien", aseguró.