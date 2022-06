Lele Pons celebra y dice sentirse orgullosa de tener un papá gay

En los últimos días, Lele Pons se ha mostrado muy abierta sobre compartir aspectos de su vida sin ningún tipo de filtro.

La cantante e influencer inició mostrando los retoques que existen en las fotos, las imperfecciones de su cuerpo y hasta lo que hay detrás de su día a día; sin embargo, en esta ocasión habló sobre su familia, en específico la orientación sexual de su padre.

A través de sus redes sociales, la influencer decidió honrar a la comunidad LGBT+, y en especial a su papá, Luis Pons, quien desde hace ya varios años compartió con su hija que se identifica como un hombre abiertamente gay.

Aunque a estas alturas, para muchos, la sexualidad de los padres sigue siendo un tema tabú, Lele aseguró que se siente sumamente orgullosa del padre que tiene, incluso, celebra su identidad y lo apoya en cada una de sus decisiones.

“Feliz Mes del Orgullo. Mi papá es gay y estoy más que agradecida de ser su hija. Hora de celebrar este mes. Te amo, papi”, fueron las palabras que la intérprete de “Se te nota” dedicó al hombre que le dio la vida; además, acompañó su mensaje con varias fotos en las que muestra tan solo algunos de los momentos que han pasado juntos.

Esta no sería la primera vez que Lele habla sobre las preferencias de su papá, en 2020, como parte de su documental “The secret life of Lele Pons”, la estrella venezolana reveló como fue el momento en el arquitecto se abrió con ella y le confesó esta parte de su vida:

"Cuando mi papá me dijo que era gay, fue una sorpresa, pero no lo juzgué. Intenté entenderlo y eventualmente lo hice", dijo.

Para Pons lo más importante fue ponerse en los zapatos de su padre y así comprender sus sentimientos, así como las razones que lo llevaron a casarse con su madre, algo que asegura ha fortalecido su relación. En redes sociales, los seguidores de la joven no solo aplaudieron por el amor tan grande que hay en su familia, también le reconocieron el hecho de que acepte a su padre tal cual es.