Legisladores de Durango subsanarán vicios de origen en dictamen

El Congreso de Estado a través de las comisiones unidas de Justicia y Derechos Humanos subsanará los vicios de origen que tiene el dictamen de las reformas al Código Civil, en materia del matrimonio igualitario."Siempre estaré a favor de los derechos humanos y del cumplimiento de la Constitución", puntualizó el diputado Luis Enrique Benítez Ojeda.

Lo anterior, luego de que durante el periodo extraordinario de Sesiones se aprobó la solicitud que realizaron tres diputados a la Presidencia de la Mesa Directiva para que se regresara a las citadas Comisiones el dictamen, para que se puedan perfeccionar los vicios de forma y fondo que presenta, para que nuevamente se someta a consideración del Pleno.

"Ciertamente el dictamen tiene fallas de origen, es un dictamen viciado de origen, aunque se votó por medios digitales y hubo los votos suficientes para que se aprobara en la Comisión (de Derechos Humanos), no fue ratificado con la firma de una diputada, ya que solo aparecen dos firmas de las tres que se necesitan", explicó.

Además, informó que hay otro vicio en la redacción del artículo 134 del Código Civil de Estado, ya que en el segundo párrafo establece que la unión puede darse entre personas de diverso y el mismo sexo, lo cual es discriminatorio con base en lo que determina la Suprema Corte de Justicia e inconstitucional al crear dos categorías con los posibles contrayentes.

El legislador también consideró que no debió turnarse a la Comisión de Derechos Humanos, porque la Ley Orgánica del Congreso del Estado es clara en cuanto a las facultades que tiene cada una de las Comisiones y esta no tiene competencia para legislar en la materia civil. "Si queremos subsanar estos vicios y avanzar, esta legislatura no debe ser omisa y tiene que cumplir con la sentencia emitida por el Juez", puntualizó.