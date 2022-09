Lee Jung-jae, de El Juego del Calamar, protagonizará la nueva serie de Star Wars titulada The Acolyte

El actor surcoreano Lee Jung-jae, conocido por su papel en la exitosa producción "Squid Game", protagonizará la nueva serie de Star Wars titulada The Acolyte y también producida por Lucasfilm, adelantaron este jueves medios especializados en Hollywood.

Se trata del primer proyecto de peso para Jung-jae tras el enorme impacto que tuvo con la serie Squid Game, por la que está nominado a mejor actor de serie dramática en los premios Emmy 2022, que se celebran el próximo lunes en Los Ángeles.

The Acolyte es una serie de misterio que, según su anuncio oficial a finales de 2020, llevará a los seguidores de Star Wars a "una galaxia de poderes secretos" en el Lado Oscuro dentro de los últimos días de la conocida como era de la Alta República.

Por el momento, se desconocen más detalles acerca de su trama, así como del papel concreto que desempeñará el intérprete surcoreano más allá de que tendrá un rol principal.

La actriz estadounidense Amandla Stenberg (The Hunger Games) y la británica Jodie Turner-Smith (The Last Ship) ya habían confirmado previamente su participación en el reparto de esta producción dirigida y guionizada por Lesly Headland (Sleeping with Other People), quien también ejerce como productora ejecutiva

El conglomerado Disney, propietario de Lucasfilm y de los derechos de Star Wars, celebra este viernes en Anaheim (California) su convención bianual en la que comunica a sus seguidores novedades con respecto a sus proyectos más relevantes en desarrollo, por lo que cabe la posibilidad de que se revelen algo más sobre The Acolyte.

El fenómeno Squid Game, estrenado hace un año llegando a ser la serie más vista de la historia de Netflix, ha catapultado al estrellato a Jung-jae, quien ha sido reconocido con diferentes galardones internacionales por su papel en dicha producción.

El actor recibió un aluvión de propuestas de proyectos por parte de diferentes estudios y plataformas de 'streaming' tras erigirse como una de las revelaciones de la temporada, pero finalmente han sido Disney+ y Lucasfilm los que han conseguido convencerlo para que se embarque en su nueva aventura.

A falta del premio Emmy, ceremonia en la que también hará las veces de presentador junto a la actriz Jung Ho-yeon, el surcoreano ya se ha embolsado otros galardones como el del Sindicato de Actores de EUA a mejor intérprete masculino en serie dramática o el reconocimiento de los Critics' Choice.

Además, Jung-jae debutó como director en mayo pasado con la película Hunt, una cinta de acción y espionaje en la que él mismo actúa como protagonista.