Lecciones del huracán

Hay muchas cosas que se pueden aprender de un huracán. Lo primero es la fragilidad de la vida humana frente a la naturaleza. Ante vientos tempestuosos y marejadas enormes somos minúsculos e impotentes. Y se pueden ayudar a sacar algunas lecciones valiosas que nos ayudan a separar los datos duros de la desinformación.

Cuando la vida y la seguridad de la gente están en juego, entender la diferencia entre información falsa y los datos verificables y de fuentes confiables -en este caso, centros meteorológicos y expertos en el área- es fundamental. Es una lección crucial para cualquier periodista, pero también para cualquier persona.

Recientemente estuve en el suroeste del estado de Florida siguiendo al huracán Ian, que entró con vientos de 155 millas o casi 250 kilómetros por hora, dos menos de las millas necesarias para ser considerado un ciclón categoría 5, la mayor que existe. Y me tocó ver la enorme destrucción que dejó a su paso. La peligrosidad de un huracán radica en su infinita capacidad de cambiar las cosas de lugar: vi barcos sobre las calles, agua cubriendo casas, cables eléctricos sobre las banquetas, terrenos vacíos donde antes había negocios y mansiones, y esa terrible sensación de que un gigante -que hasta tiene nombre- se puso a patear todo a su alrededor.

Cuando entré, junto con un equipo de televisión, a la playa de Fort Myers - una de las zonas más afectadas por Ian- parecía un set de cine para una de esas películas del fin del mundo. Había escombros por todas partes y me impresionó un yate de unos 24 metros de largo que las oleadas llevaron hasta una carretera y que acabó arriba de una camioneta blanca. Fue solo una de las imágenes de la devastación. Si no lo hubiera visto, habría pensado que no era posible.

Pero el impacto más fuerte es en las personas afectadas, muchas lo perdieron casi todo. Vi a una pareja con dos niños pequeños vagabundeando por la zona del desastre. Su edificio -sin techo, agua corriente ni electricidad- había permanecido en pie. Pero su vecindario ya no existía. No dijeron mucho. Los pequeños no lloraban. Estaban pasmados.

Los meteorólogos, con computadoras e instrumentos cada vez más precisos, nos advirtieron dos o tres días antes del baile salvaje de Ian, que se metería en una esquinita de Florida que por 101 años no había experimentado la fuerza de un huracán similar. Ahora, tras el paso de Ian, todo es en superlativo: miles de millones de dólares en pérdidas, más de un centenar de muertos y años para reconstruir.

Y la situación climática de nuestro mundo cada más más caluroso anuncia que no será el último huracán. Sin duda no es el primero.

Es difícil entender el atractivo de Florida después de nuestra historia con los desastres: ahora Ian, en 2018 pasó Michael con fuerza destructiva y en 1992, Andrew. Pero durante los últimos cinco años, Florida es el estado al que llega el mayor número de personas de otros lugares de Estados Unidos: entre julio de 2019 y el mismo mes de 2020, el estado ganó al menos 252.700 nuevos residentes.

Es, digamos, el poder del sol. Cuando otros estados están congelados durante el invierno, en Miami, Tampa y Orlando estamos en shorts y camiseta. Tras la pandemia, mucha gente entendió que se vive mejor cerca de una playa, un jardín o un parque que en un apartamentito sin mucha luz natural. Y si hay que trabajar desde la casa, muchas personas pensaron que era mejor hacerlo en un lugar abierto, aireado y soleado.

Claro, se han disparado los precios de las casas y las rentas. Florida se ha convertido en el estado menos asequible para vivir en todo Estados Unidos, según un reciente reporte de CBS News. La renta promedio en el área metropolitana de Miami es de 2930 dólares al mes, comparable a San Francisco y Los Ángeles, dice el estudio.

Los huracanes, aparentemente, no han disuadido a millones de personas a mudarse a Florida. Pero quien lo hace corre riesgos ineludibles. Estamos en la zona cero del cambio climático en Estados Unidos. Un informe de las Naciones Unidas y de la Organización Meteorológica Mundial concluyó que "se espera que el cambio climático va a aumentar la proporción de grandes ciclones tropicales en todo el mundo". Y Florida es uno de los lugares más vulnerables de Estados Unidos. Así que, traducción: hay que estar preparados para más huracanes en el estado.

Mi trabajo está en Miami. Aquí he vivido desde 1986. Sería difícil llevarse toda una cadena de televisión en español a otro lado, por muchísimas razones que van más allá del clima. Por eso debo pagar mi seguro contra huracanes -cada vez más caros- y también estar bien informado.

Y aquí vienen las lecciones para periodistas y para todos. Cada vez que llega el peligro de un huracán sigo religiosamente los pronósticos del Centro Nacional de Huracanes (www.nhc.noaa.gov), la agencia del gobierno de Estados Unidos que monitorea y predice el comportamiento de huracanes y tormentas, y a meteorólogos rigurosos y serios, como John Morales (@JohnMoralesTV en Twitter) y Albert Martínez (@AlbertEltiempo). John, Albert y los meteorólogos del Centro Nacional de Huracanes me cuidan sin saberlo; me dicen si tengo que proteger mi casa, si tengo que evacuar con mi familia y cuándo se espera la llegada de una tormenta importante.

Creo que eso que hago yo al escoger a especialistas como John Morales y a Albert Martínez para que me guíen en la temporada de huracanes es lo que todos deberíamos hacer con nuestras redes sociales. Hay que seguir a gente que sepa y que dé información confiable y segura. Eso puede ayudarnos a separar los datos duros de las mentiras y la ficción. Las redes están plagadas de desinformación, de absurdas teorías de conspiración y de ejércitos de bots que generan ruido y pueden sembrar caos.

De Ian me llevo esta lección: escoge bien a quien sigues en las redes sociales. En Florida, en plena temporada de huracanes, te puede salvar la vida. (¡Gracias, John; gracias, Albert!)