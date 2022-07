Le sacan la pistola a Los Dos Carnales en plena presentación en Michoacán

Tremenda sorpresa que se llevó la agrupación de Los Dos Carnales luego de que a la mitad de su presentación uno de los asistentes le sacara la pistola al más grande de los hermanos Quezada, provocando que interrumpieran el concierto y se fueran del lugar.

Fue el pasado 25 de julio cuando los hermanos originarios de la Comarca Lagunera se presentaron en un jaripeo de baile en el municipio de Ario de Rosales, en donde a la mitad de su canción La pregunta del Millón, uno de ellos se acerca al público y de un momento a otro detiene a su hermano y a toda la banda.

“Perame perame, ¿por qué me sacas una pistola? No me la enseñe, viejo, no me va a asustar con eso compa, esa madre esta mas bonita que nosotros o que, esa madre no es más valiente que yo, viejo, póngase verga”, respondió Poncho.

Tras estas declaraciones se ve como los dos hermanos detienen el concierto y agradecen al público antes de bajarse del escenario, dando por finalizada su presentación en Michoacán.

Este breve video, el cual se difundió a través de redes sociales, causó un sin fin de reacciones al respecto, sin embargo, muchos aplaudieron el acto de Los Dos Carnales al suspender el concierto, ya que no se sabía que intenciones tenía el sujeto que le sacó el arma al mayor de los hermanos Quezada.