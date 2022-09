¿Le quitó el novio a Selena Gómez? Hailey Bieber aclara los rumores de su relación con Justin

Luego de que se acusara a Hailey Bieber de haberse interpuesto entre la relación de Justin Bieber y Selena Gómez, fue la misma modelo quien dio a conocer que nada de esto era cierto, e inclusive reveló que había hablado con Gómez después de su compromiso con Bieber.

Durante el podcast titulado Call Her Daddy, la esposa de Justin Bieber fue interrogada sobre si era verdad que ella había sido la “tercera en discordia” en la relación pasada que el canadiense tuvo.

Ante esto, Hailey dio a conocer que cuando ellos se comprometieron en el año 2018, Justin ya había cerrado su capítulo con Gómez, y su amor ya había quedado atrás:

“Cuando él y yo comenzamos a salir o algo así, él nunca estuvo en una relación, nunca en ningún momento. No hace parte de mi carácter meterme en la relación de alguien más. Simplemente nunca haría eso”, contó la rubia.

(FOTO: ESPECIAL)

Posteriormente, la modelo comentó que fue una buena opción para ambos finalizar su relación y cerrar este capítulo.

“Sé con certeza que fue lo correcto para ellos cerrar esa puerta. Creo que fue lo mejor que le pudo haber pasado, seguir adelante, comprometerse, casarse y seguir con su vida de esa manera. Sabía lo que estaba pasando cuando volvimos a estar juntos”.

Cuando la entrevistadora Alex Cooper le preguntó a Hailey si ella o Bieber le habían pedido a Selena Gómez parar el odio y las críticas que recibían, la modelo señaló que no, ya que ambas sabían que no se arreglaría nada.

“Lo que podría decir es que ella ha estado en la industria por más tiempo que yo, quizás ella sabía acerca de que eso no arreglaría nada. La cosa también es que todos tratan de crear una separación, incluso cuando no siempre hay una separación. No tengo expectativas, nunca esperaría que alguien hiciera eso por mí”.

Y es que cabe destacar que desde que Hailey comenzó a salir con Justin, las criticas y los ataques en su contra no han parado, ya que muchos fanáticos creen que ella se involucró sentimentalmente con el cantante cuando aún estaba saliendo con Gómez, cosa que ya fue negada.

(FOTO: ESPECIAL)

Ante esto, y para sorpresa de muchos, la esposa de Justin señaló que luego de comprometerse con el cantante, ella y Gómez hablaron y lograron arreglar las cosas entre ellas, asegurando que todo era una convivencia a base de respeto entre ambas.

“Ella no me debe nada, ninguno merece nada del otro, excepto el respeto. La respeto mucho, no hay expectativas, si ella considera que eso es algo necesario, sería asombroso. Pero sí, la respeto mucho y personalmente no hay drama”, sostuvo.