'Le gustó más la fiesta', la confesión de Verónica Castro sobre el padre de su hijo menor

Verónica Castro es una de las actrices y conductoras de televisión más exitosas y queridas de nuestro país, pero incluso ha logrado ganar fama y reconocimiento mundial gracias a producciones como "El amor tiene cara de mujer", "Rosa salvaje", entre muchas otras más.

Recientemente, Verónica Castro fue noticia una vez más luego de que la actriz y conductora hablara sobre el padre de su hijo menor, Michel. Poco se sabe sobre el padre del joven e incluso la prensa ha intentando ser muy respetuosa con la vida privada de la actriz.

Se sabe que Cristian Castro, el hijo mayor de Verónica Castro, nació como fruto de la relación que la actriz mantuvo con Manuel "El loco" Valdés, pero del padre de Michel poco se sabía hasta hace un par de días atrás. El padre de su hijo menor sería el empresario Enrique Niembro.

"Sí, me enamoré muy fuerte de Enrique (Niembro). Era amigo de mi hermana. Nos conocimos en la fiesta; ahora sí que estaban de bar en bar, estos parranderos y así se conocían. A mí me lo presentó en una discoteca y ahí nos hicimos novios. Fue muy padre; mucho tiempo estuve con él y fue mucha fiesta", le aseguró Verónica Castro al programa "Ventaneando".

"No podíamos congeniar mucho porque siempre tenía que trabajar a las siete de la mañana, la telenovela, y tenía que correr de la fiesta temprano porque tenía que estudiar y aparecer bien y era muy cansado. Y luego mi mamá (diciendo) 'no te tardes porque te tienes que levantar temprano'. Entonces, no podía. Viene el segundo embarazo. Feliz porque estaba acompañada, dijo que sí y porque estaba contento y, de repente, dijo que nos casábamos", continuó Verónica Castro.

(FOTO: ESPECIAL)

El matrimonio nunca pudo realizarse y Verónica terminó criando a Michel sola. La actriz asegura que no se casó con Enrique Niembro porque la madre de él no quería. "Le dije 'nunca te pedí casarte. La verdad, a mí lo del matrimonio no me interesa porque me puedo mantener sola'. 'No necesito un hombre para que me dé de comer o pague mis gastos, no'. 'Era si tú querías, pero tú me lo pediste. Pero si tu mamá no quiere, hazle caso a tu mamá. Si no se quiere hacer no se hace y punto. No tengo problema con eso'. Pero a él tampoco porque le gustó más la fiesta, creo", finalizó Verónica Castro.