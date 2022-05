'Le cortaron las alas antes de tiempo'; madre acusa al IMSS Torreón por negligencia médica

Carolina murió el lunes 10 de enero del año en curso, a sus 12 años de edad. Su madre Rocío la recuerda como una hija amorosa, iba en primero de secundaria y tenía muchas ganas de vivir. Era su princesa y uno de los motores de su vida. "¡No es justo!, le cortaron las alas antes de tiempo por falta de atención médica, tienen que pagar los responsables", dice la mujer con la voz entrecortada y segundos después rompe en llanto.

La familia Herrera Reyes interpuso en ese mismo mes una denuncia ante la delegación estatal de la Fiscalía General de la República (FGR) contra quien resulte responsable por el probable delito de homicidio culposo, pues acusan una presunta negligencia médica en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) número 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Torreón, Coahuila. La carpeta de investigación que se les asignó es la FED/COAH/TORR/0000068/2022.

La madre de Carolina, Rocío Reyes Escobedo refiere que su hija fue hospitalizada el 16 de diciembre de 2021 con diagnóstico de Leucemia linfoblástica aguda de células B. La menor ingresó con temperatura, que en un principio trató de ser controlada con paracetamol, pero no se tuvo éxito, por lo que su esposo René le comentó a los enfermeros que su hija necesitaba antibiótico. El personal le responde que ya tiene indicado el antibiótico (ceftriaxona), pero que de momento no lo tenían en existencia en el hospital de especialidades, motivo por el cual tuvieron que comprarlo por su propia cuenta a fin de administrárselo a Carolina, quien después de ello presentó una mejoría.

Según la versión de los hechos de los padres, el 20 de diciembre la menor ingresó a quirófano para la realización de un aspirado de médula y recibió su primera quimioterapia en la espalda, no existiendo ninguna complicación. Dos días después, Carolina vuelve a ingresar al quirófano para incrustar un catéter central y tampoco hubo complicaciones.

El día 23 de diciembre le realizaron Rayos X para revisar que el catéter estuviera bien colocado y comenzara a usarlo. Fue ese mismo día que a la adolescente se le administró el medicamento Vincristina por la vía intravenosa. Días después bajaron las plaquetas de Carolina, por lo que les manifestaron la urgencia a los padres de una transfusión. Según Rocío, posteriormente no hubo complicaciones, excepto una molestia de Carolina en las encías.

Transcurrieron los días y el sábado 8 de enero de 2022, alrededor de las 14:00 horas, la pequeña comenzó con un dolor constante en su pie izquierdo, a la altura del tobillo, por lo que de inmediato se notificó al personal de enfermería en turno y estos a su vez se comunicaron vía telefónica con la doctora de Carolina, quien indicó la aplicación de ketorolaco intravenoso, pero eso no mitigó el intenso dolor de la menor. Ningún médico acudió ese día a revisarla y Carolina no pudo dormir.

El domingo 9 de enero el dolor fue todavía más intenso, pero Carolina solo recibía analgésicos. En un tono muy tranquilo, una enfermera mencionó que era un dolor muscular provocado por la prednisona (medicamento para el tratamiento de la leucemia) y que seguiría durante todas sus quimioterapias.

Todo ese día continuaron aplicándole a Carolina, ketorolaco intravenoso y paracetamol vía oral. "Aproximadamente a las 15:30 horas le comento a una enfermera de turno que mi hija tiene mucho dolor y que necesita un médico, a lo que se limitó a responder 'ya tiene analgésico'. Le pregunto que si puedo comprarle un parche Voltaren y me dan autorización, pero el dolor no disminuyó, ya era insoportable".

"Aproximadamente a las 9:40 de la noche se presenta una residente de Angiología a hacerle un ultrasonido a mi hija y me dice que Caro tiene una trombosis en la vena safena y que necesita un anticoagulante de emergencia y que va a dejar indicaciones en la central de Enfermería.

Se retira la residente y entra más tarde otra enfermera y le digo que qué pasó con el medicamento de mi hija, pero me dice que no dejaron ninguna indicación, que va a preguntar. Toda esa noche mi hija siguió con mucho dolor, lloraba, gritaba, estaba muy muy mal, ya su pierna empezaba a tomar una coloración morada y se empezaba a inflamar.

Yo desesperada pedía a la enfermera que por favor buscara a algún doctor para que la checara y nadie me hizo caso. En todo momento la enfermera estuvo ahí, pero ningún médico especialista estuvo al pendiente de mi hija, nadie se apareció por ahí, el 8 y 9 de enero la única persona que estuvo ahí fue la residente".

Minutos después de las 6 de la mañana del lunes 10 de enero, Rocío baja desesperada a buscar ayuda. Una enfermera se acerca a ella y lleva a dos médicos a la habitación donde estaba Carolina. No aplicaron ningún medicamento y solicitaron una ecografía Doppler. "Yo bajé tres veces buscando ayuda en Oncología y en Dirección de Pediatría, pero nadie me ayudó, no había nadie. Cuando suben otra vez los doctores se dan cuenta de que mi hija ya está muy grave y que tiene que ingresar a Terapia Intensiva, después que se dan cuenta, fácil estaban al pendiente como 8 médicos, ya eran como las 11 de la mañana del lunes y empiezan a querer aplicarle mil cosas.

Mi hija estaba con cinco sueros, le aplican antibiótico y la enoxaparina en el ombligo a las 11:15 de la mañana del lunes, cuando se había solicitado desde las 9:40 de la noche del 9 de enero. Ella ya estaba muy mal, su pie ya tenía necrosis, me sacan del cuarto y me dicen que mi hija está muy grave y que me la van intubar".

Ingresa a Terapia Intensiva aproximadamente a las 12 del mediodía y media hora después les notifican que Carolina había sufrido tres paros cardiacos. Fue hasta casi las 2:30 de la tarde que finalmente aparece la doctora de la menor y les informa que se complicó la leucemia y que la pequeña tiene una infección general muy fuerte. "Entonces yo le muestro las fotos que yo había tomado y le muestro la evolución de la pierna de mi hija. Le dije que si ella hubiera recibido la atención, esto no estaría pasando y me dijo que no, que lo que tenía mal a mi hija no era la pierna, sino la infección que tenía.

Me dice que va a entrar a hablar con Carolina, que está sedada pero que la va a escuchar. Me menciona que Carolina es muy miedosa y que hablaría con ella. Entra la doctora, sale y a la hora nos vuelven a hablar, que mi hija tuvo otros tres paros y que pasemos a verla. Mi hija estaba inconsciente, estaba intubada, la veo, le digo que le eche ganas pero dentro de mí yo sabía que ya no iba a estar bien, salgo de Terapia Intensiva me acuesto en el pasillo afuera y me quedo dormida unos minutos y a las 3:30 de la tarde más o menos nos hablan que mi hija tuvo otro paro y que ya no hubo respuesta a las maniobras de reanimación".

En ese momento, el esposo de Rocío les reclamó que tuvieran tan poca empatía con los pacientes y que "ni a los animales los tratan de esa manera".

Rocío comentó que en el certificado de defunción, se informó que la causa del fallecimiento de Carolina fue por choque séptico, celulitis, falla renal y leucemia. No conformes, los padres de la menor recabaron pruebas fotográficas de cómo fue empeorando el pie de Carolina ese fin de semana y documentación diversa para quejarse formalmente, entre ellas, se encuentra una solicitud al servicio de transfusión integrado en el expediente de la menor, pero que no coincidía, pues el oficio indica que se trata de un paciente masculino, de 8 años de edad. La familia primero acudió al departamento de Técnico en Atención y Orientación al Derechohabiente (TAOD) del IMSS y redactó su versión de los hechos. Al mismo tiempo, buscó a un abogado para denunciar el caso ante la FGR, el 20 de enero de 2022.

QUEJA ES PROCEDENTE EN EL IMSS

En el Seguro Social, la queja fue procedente desde el punto de vista médico, según les informó la Comisión Bipartita de Atención al Derechohabiente de la H. Junta de Gobierno. De acuerdo a la opinión de la División de Asuntos Jurídicos de la UMAE número 71, se establece una indemnización de 448 mil 100 pesos. El pasado mes de marzo, la institución señaló que la solicitud específica de indemnización es procedente, considerando que si bien se constató que el servicio médico responsable de la paciente realizó debidamente el estudio de su caso y otorgó el tratamiento adecuado de acuerdo a las guías vigentes nacionales e internacionales, en el fin de semana previo, dos días antes del deceso de Carolina, no se le realizó visita médica alguna, pese a su gravedad y las manifestaciones dolorosas que aquejaba.

Referente a la solicitud de la familia de sanción a los responsables, la Comisión Bipartita informó que no tiene facultades para aplicar sanción alguna, por lo que Servicios Jurídicos institucionales será quien determine lo que corresponda.

El 27 de abril de 2022, el IMSS presenta un convenio a la familia de Carolina, con relación a la queja presentada QM-ESP COAH-202201-3505, PET-34158129.J0C9B6. En la cláusula segunda, se cita lo siguiente: Los indemnizados se desisten en este acto de todo tipo de reclamación civil, administrativa o penal en contra del Instituto o ejercitar cualquier tipo de acción en contra de este y sus trabajadores, a quienes otorga el perdón más amplio que en derecho proceda, liberándolos de toda responsabilidad que pudiera derivarse de los mismos hechos y actuaciones.

Rocío y su esposo rechazaron el convenio. "La verdad se me hace una burla porque la vida de mi hija no tiene precio, yo lo que estoy exigiendo es que se haga justicia y que los responsables tengan un castigo, ya les dijimos que no vamos a aceptar la indemnización. Ninguna cantidad de dinero va a traérmela de regreso.

Quiero hacer un llamado al IMSS que pongan más atención a los médicos, a los pacientes, no es justo que sigan muriendo personas porque los fines de semana y los días festivos se quedan sin atención médica. Le pido a la gente que no se quede con los brazos cruzados, muchas veces nuestro dolor nos resta fuerza, pero si no alzamos la voz y nos quejamos, las cosas nunca van a cambiar. Toda enfermedad si se atiende a tiempo tiene más probabilidades de tener una buena evolución", concluyó.

¿Qué dice el IMSS?

Asegura la promovente que la paciente en los dos días previos a su deceso no recibió visita médica por el servicio tratante.

* Al ser fin de semana, la atención hospitalaria corresponde al personal médico en turno. Existen notas de revisión médica a la paciente del domingo 9, pero no del sábado 8 de enero. La paciente inició con fiebre y aumento de volumen de maléolo interno, con dolor local de intensidad creciente hasta ser severo. En un inicio no se consideró que hubiera urgencia quirúrgica, tratándose de probable Tromboflebitis en safenas mayor y menor. Carolina continúo con dolor intenso en esa región pese a los analgésicos.

* Acerca de la utilización profiláctica o terapéutica de antibióticos en pacientes en dichas condiciones, el IMSS señaló que no está estandarizado su uso rutinario, debido a la diferencia en resistencia bacteriana a los mismos en cada hospital y según las Guías Internacionales 2020 para el uso de antibióticos en pacientes pediátricos con cáncer, pero sí su administración debe ser oportuna cuando se requiera.

* En la valoración por la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos otorgada a las 10:30 horas del 10 de enero, se reporta a Carolina muy grave con datos de choque séptico con probable foco a nivel de extremidad inferior izquierda, Estaba con datos de falla orgánica múltiple, por lo que fue ingresada a dicha Unidad con deterioro neurológico, dolor intenso en miembro pélvico izquierdo, insuficiencia respiratoria y con datos de hipoperfusión tisular; su frecuencia cardiaca era de 190 por minuto, pulsos periféricos débiles, extremidades frías y llenado capilar retardado, así como palidez generalizada.

* Presentó seis paradas cardiorrespiratorias de 2 minutos de duración con regresión espontánea a la circulación, por lo que se le intuba. Finalmente, a las 15:30 horas del 10 de enero presenta nuevo evento de paro cardiorrespiratorio sin respuesta a las maniobras de reanimación avanzada. Las causas del deceso: shock séptico, celulitis, leucemia linfoblástica aguda.