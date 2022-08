Laura Flores regresa a la escena musical con rodilla nueva

Tras enfrentar un problema de artritis, Laura Flores está de regreso en la escena musical, la actriz tuvo que someterse a una operación de remplazo de rodilla por una de titanio.

Sin embargo, la actriz de 58 años asegura estar acostumbrada, pues es la tercera vez que sufre de una operación en la misma rodilla.

"En esta rodilla me rompí el ligamento cruzado en el 2008 y me operaron mal y me tuve que volver a operar, entonces esta es la tercera vez que me opero la rodilla, entonces, pues estoy un poco acostumbrada", dijo.

La decisión de volver a su carrera como cantante no fue fácil, pues al verse hospitalizada comenzó a sentir un miedo muy grande, justo cuando se quedó sola en el cuarto.

"El día que estaba yo en el hospital, en ese momento dije madre santa, al saber lo que me iban a hacer ahí yo me puse a llorar, ya estás sola, ya no está nadie contigo y yo penando en todo lo que le iban a hacer a mi pierna, me encomendé a Dios y salí", expresó en conferencia.

Estos sentimientos encontrados son los que agregó en su música y de ahí salió una musicalización de vida, como ella misma se refiere a sus canciones, pues asegura que la música vive en todos y en cada uno de los momentos que enfrentan todos en la vida cotidiana.

"La música que escuches siempre va a ser la musicalización de tu vida, tanto en el drama como en la parranda como en el éxtasis del amor, en el enojo, el despecho y pues es eso, la música siempre va a ser parte de ti y pues para mí es un punto de fuga con la música yo expreso lo que no puedo decir", dijo Flores.

La actriz también comentó que su nuevo sencillo "No me lastimes" es una canción para muchas mujeres que sufren del maltrato por parte de su pareja o maltrato doméstico y que son historias que se viven a diario en el mundo.

"Si tú analizas la letra vas a escuchar que es una canción perfecta para muchas mujeres que sufren del maltrato doméstico, estas mujeres están en relaciones toxicas, en donde saben qué la están pasando mal y saben que podían llegar a morirse, pero no saben cómo salir de ahí", comentó Laura.

Compartió que ella también sufrió de este maltrato en una ocasión con una de sus antiguas parejas y que con esta vez fue más que suficiente para que ella aprendiera que ese no es el camino.

"La única vez en mi vida que yo sufrí de maltrato, aprendí mi lección para siempre y no me gustaría hablar de esa persona porque algunos ya saben quién es y porque mi vida es bonita hoy en día, ahorita la siento", dijo la actriz.

Laura Flores condenó el maltrato hacia las mujeres: "Lo que te puedo decir es que no se vale vivir ese tipo de relaciones y las mujeres no encunaran la salida porque estas parejas las hacen sentir que sin ellos no valen nada y ese es el problema y canta gente no se lastima o a sus hijos y todo por un error", lamentó.