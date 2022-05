Latinos y de bajos recursos, estudiantes de escuela primaria objetivo de tiroteo en Uvalde

La Escuela Primaria Robb, en el condado de Uvalde, en Texas, está de luto tras la muerte de al menos 18 niños y tres adultos durante un tiroteo poco antes del mediodía. El agresor, identificado como Salvador Ramos, de 18 años, abandonó su vehículo y entró a la escuela con una pistola y posiblemente un rifle. Antes había atacado a su abuela. Habría sido abatido por la policía.

Uvalde es un condado una comunidad con una gran población latina ubicado a unos 135 kilómetros al oeste de San Antonio. De acuerdo con el diario Texas Tribune, a la Escuela Primaria Robb acuden niños de segundo, tercero y cuarto grado. En el ciclo escolar había registrados 535 estudiantes, en su mayoría hispanos y de escasos recursos.

Padres piden ayuda en redes sociales para localizar a sus hijos

Tras el ataque, los alumnos fueron trasladados al centro cívico de la ciudad, adonde los padres acudieron a recogerlos. Sin embargo, en Facebook algunas personas pedían ayuda para localizar a niños de los que aún no hay información. El Hospital Uvalde Memorial dijo haber recibido 13 niños, y otro hospital informó que una mujer de 66 años estaba en estado crítico. Según el jefe de Policía del Distrito Escolar de Uvalde, Pete Arredondo, Ramos actuó solo. Medios afirman que el agresor contactó al azar a una usuaria de Instagram y le envió mensajes diciendo que tenía un "secreto que contarle", pero al final no le dijo algo en concreto y cuando ella insistió, él ya no contestó.

