¿Lasso y Danna Paola fueron novios? El cantante confiesa la verdad

En la última edición del programa de Karla Díaz, Pinky Promise, estuvieron como invitados las estrellas internacionales de la música, Aitana y Lasso, pero fue el último a quien cuestionaron sobre qué tipo de relación tiene con la mexicana Danna Paola.

Durante la sección de Pinky Shots, en donde los famosos invitados respondes preguntas hechas por los fans, a Lasso se le preguntó sobre el tipo de relación que mantenía con Danna Paola.

"¿En algún momento fuiste novio de Danna Paola o salieron en plan de date?", era la pregunta que había mandado uno de los seguidores del programa, ante lo que Lasso no dudó en responder.

"No, primero que todo, Danna es una amiga mía muy querida, y también es una colega de trabajo (...) Adoro a Danna, porque además de que es groseramente talentosa, ofensivamente talentosa, además de eso. Es de mis grandes amigos en la industria. Además de eso, no creo que haya ninguna oportunidad de que pueda pasar algo. Para mi son dos tipos de relaciones, y generalmente con la gente que yo trabajo , generalmente no, siempre con la gente que yo trabajo, hay una relación profesional. Por más que haya mucho cariño, que lo hay, mucha amistad, yo la adoro, para mí es alguien que quiero mucho, una colega, y también relaciones entre artistas son supercomplicadas, porque por cuestiones de agenda es durísimo. La quiero muchísimo, nunca ha pasado nada, ni tampoco creo que pase nada, pero si la quiero mucho, y todo lo bueno que le pase a ella es como si me pasara a mí".

Cabe señalar que Danna y Lasso han colaborado en dos temas, primero hicieron juntos el tema Subtítulos, el cual se convirtió en un éxito instantáneo en 2019, luego estrenaron el tema Ladrones en 2021.