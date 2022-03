Las polémicas no van con Karol Sevilla

Varios artistas han acaparado titulares por diversas polémicas; en el caso de Karol Sevilla, ella también ha llamado la atención, pero por sus trabajos artísticos como Soy Luna, serie que se volvió un fenómeno para Disney.

La actriz y cantante tiene fans que han crecido con ella y que la ven como un ejemplo a seguir, es por eso que lleva su carrera, de la mano de su madre, con bastante cuidado.

"Sin duda es una responsabilidad que los fans estén pendientes de mí. En mi caso, soy una chica que no se involucra en polémicas, soy muy de mi carrera y trato de que siempre sea de lo más limpia.

"Además, mi mamá es mi manager y siempre está al pendiente de mí, me cuida en todo. Trato de mostrar la mejor versión de mí en todo momento.

Hasta ahorita creo que he hecho un buen trabajo en mi música y en la actuación me han llegado algunos proyectos, pero hasta ahora no he querido hacerlos porque creo no ha sido el momento de volver a la actuación", mencionó vía telefónica a El Siglo de Torreón.

(FOTO: ESPECIAL)

En la charla, era inevitable tocar el tema de Soy Luna, serie que catapultó la carera de la joven y que hoy en día recuerda con un gran cariño.

"Es un proyecto que me enseñó muchas cosas y que le agradezco que haya llegado a mi vida. Lo recuerdo como una etapa de mi adolescencia en donde aprendí y crecí bastante, haciendo lo que yo realmente quería hacer y sin que nadie me dijera qué realizar", aseguró.

Por otro lado, Sevilla habló del éxito que ha tenido Dime dime, su reciente sencillo que invita a sus fans a divertirse y a enamorarse.

"Estoy feliz por lo que se ha logrado hasta ahora con este sencillo. Siempre hay miedos porque no sabes si a la gente le gustara o no y afortunadamente va muy bien, ya que el público la aceptó".

La artista mencionó que la melodía, que es una fusión de urbano con pop, la compusieron ni más ni menos que Luis Fonsi y Nabález.

"Dime dime, la tenía en el baúl de las canciones guardadas. Un día me dijeron, 'tenemos qué pensar en qué canción lanzarás ahora' y entonces busque y escuche esa y dije, 'es buena esta rola', así empezamos con los preparativos", sostuvo.

El video de Dime dime, ya rebasó el millón y medio de vistas, algo que de igual manera tiene muy emocionada a Karol, según relató a esta casa editora."En el video clip me ven como periodista. Cuando me enseñaron la propuesta de volverme paparazzi en la historia del video, se me hizo interesante y más porque los medios han sido parte de mi vida siempre y me han tratado muy bien; les hice un homenaje con todo el respeto posible".

Dime dime se une a las otras rolas que ha sacado Karol como Tus besos y Nadie te entiende; por lo que ya tiene bastante material para emprender una nueva gira con la que pueda volver a Torreón.

"Ya estamos en pláticas para hacer un tour. La verdad es que ahora está medio complicado porque tengo otros proyectos y además yo quiero que todo salga bien y voy a esperar a que todo el público esté vacunado. Por lo pronto, abriré unos conciertos a Río Roma", mencionó.

Por último, la cantante compartió que sigue apoyando a los animalitos que no tienen hogar por medio de diversas campañas.

"Uso siempre mis redes sociales para difundir el mensaje de adoptar o ayudar a perritos en situación de calle".