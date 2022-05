Las polémicas del AIFA y el AICM: ¿qué está ocurriendo?

Entre temor y preocupación, viajan pasajeros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), a unos días de que se difundiera en redes sociales el incidente en el que dos aviones estuvieron en riesgo de colisionar por una falla en el control de tráfico aéreo.

Algunos tienen presente el video de lo ocurrido la noche del sábado y otros se enteraron apenas el martes, justo cuando estaban a punto de tomar un vuelo.

Con el incidente aéreo del sábado en la mente, ayer llegó la señora Tere Cortina a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para viajar a Baja California Sur.

Cuenta que al enterarse de lo sucedido, que fue ampliamente difundido en redes sociales, "se espantó mucho" porque sabía que días después tomaría un vuelo a Los Cabos justo en la aerolínea propietaria de los aviones que estuvieron en riesgo de colisionar.

"Me espanté mucho y más porque fue justo en la aerolínea en la que voy a viajar y me dio temor, pero espero que solo haya sido un mal momento", comentó.

Mientras esperaba la hora para abordar, la señora Tere solicitó a las autoridades tomar medidas de seguridad para que este tipo de incidentes no vuelvan a suceder.

Originaria de la capital del país, afirma que no está convencida de la operación simultánea entre los Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el de la Ciudad de México (AICM), debido a los incidentes que se han contabilizado últimamente.

"No estoy muy convencida de que sea la solución el otro aeropuerto (AIFA), yo creo que mejor a este (AICM) le deberían de dar mantenimiento, ponerlo en óptimas condiciones, porque no creo que ese aeropuerto (AIFA) haya sido la mejor solución para mejorar. Mejor que trabajen en mejorar este y luego habilitar el otro", comenta.

¿QUÉ ESTÁ OCURRIENDO?

Un error de control aéreo casi ocasiona un accidente entre dos aviones de Volaris (uno en tierra y otro en el aire), al momento en que uno iba a aterrizar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Aparentemente, los hechos ocurrieron el pasado 7 de mayo, cuando un Airbus A320 matrícula XA-VRV, se encontraba realizando un vuelo nocturno entre los aeropuertos internacionales de Mazatlán y Ciudad de México.

López Obrador achacó 'al conservadurismo' las alertas emitidas

Durante la aproximación final, es decir, a punto de aterrizar en la pista 05 del lado izquierdo del AICM, el avión de Volaris fue autorizado a aterrizar, pero otro avión de la misma aerolínea se encontraba en la cabecera de la pista, en posición.

Los videos fueron revelados por el sitio especializado en aviación Transponder 1200.

De acuerdo con el video, el cual fue grabado por otra tripulación que se encontraba en tierra dentro de una secuencia para el despegue, alertó al A320 de Volaris y a la Torre de Control que la pista se encontraba ocupada, lo que ocasionó una "ida al aire" a pocos metros entre ambos aviones.

La tripulación que se encontraba en tierra alertó: "Hay tráfico en la trayectoria de la 05 izquierda", lo que ayudó a que el avión se fuera al aire.

¿CUÁL ES LA POSTURA DEL GOBIERNO DE AMLO?

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que es "indudable" que se politizó y fue una "acción politiquera" el incidente que involucró a los dos aviones de Volaris, al momento en que uno iba a aterrizar en el AICM.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario federal manifestó que pese a las críticas en este caso, su gobierno buscará que las cosas funcionen adecuadamente en el tema aeroportuario y se consultará a expertos.

El presidente señala que hubo una 'acción politiquera' respecto a los hechos y descarta riesgos

En tanto, Adán Augusto López Hernández, titular de Gobernación (Segob), informó que las aerolíneas aceptaron aumentar sus operaciones hacia y desde el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), y que los vuelos de carga doméstica, así como de charters migrarán todas sus operaciones del Aeropuerto Internacional "Benito Juárez" de la Ciudad de México (AICM) al nuevo aeropuerto.

Además, informó que se pactó que a partir del día de ayer martes, no se permitirá ningún vuelo no programado o no permitido, sino que se tendrá que respetar únicamente y exclusivamente las frecuencias convenidas en verano de 2022.