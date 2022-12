Las palabras tienen la palabra

UNA PALABRA FUERA DE LO COMÚN

Con mucha razón podemos decir que hay palabras de uso cotidiano y otras que no lo son. Las primeras son las que usamos con frecuencia, en la plática con los amigos, en el trabajo, en la escuela o en cualquier otra parte. Las otras son las que rara vez usamos o bien nos las encontramos al estar leyendo una novela, o al hablar con personas de más elevado nivel académico.

Yo quisiera, si usted me lo permite, señalarle una de estas palabras, habida cuenta de que, aunque aparezcan raramente en nuestro hablar cotidiano, hay que saberlas, conocer su significado y la forma correcta de usarlas porque eso, en un momento dado, nos puede resultar muy importante.

Imagínese que en un medicamento dice "vía de administración oral" y usted no sabe qué significa esa expresión, pues le va a resultar muy peligroso porque no va a saber que ese medicamento debe administrarse por la boca. Entonces, no es ocioso, para nada saber palabras que nos resultan extrañas y conocer su forma de aplicarse.

También al estar leyendo un libro, o viendo una película, o platicando con una persona de elevado nivel académico usted se va a quedar en blanco con algunas palabras y luego habrá de sufrir las consecuencias. Imagínese que se topa de pronto con la palabra piscolabis.

¿Qué es un piscolabis? Si no tiene la forma de consultar un diccionario puede ser que se quede en ayunas por culpa de esa palabrita. Por lo pronto dígame -o dígase a sí mismo- qué se imagina que es un piscolabis. Cuando oí la palabreja por primera vez me imaginé que era una especie de lápiz, un adminículo para escribir. Pero luego vi la solución y… ¡para nada! El piscolabis es algo totalmente diferente.

Luego me fui haciendo una pequeña encuesta preguntando a todos los que se cruzaron en mi camino: ¿qué es un piscolabis? y me dieron toda clase de respuestas, pero nadie lo correcto.

Le pregunté a una abuelita: "¿Usted sabe qué es un piscolabis?" "Claro", me contestó… "¡Yo tenía uno que me trajo mi hijo de allá de Estados Unidos! Estaba precioso pero un día se desapareció, o me lo desaparecieron porque ya ve usted cómo hay gente que, nomás por hacer el mal…" Se me hace que no sabía qué era.

Finalmente, si desea aclarar la duda, verá que el piscolabis es una especie de botana, una "pequeña refacción" que se come no tanto por necesidad de comer sino para amenizar la ocasión.

Es como un tentempié.

ME PREGUNTA Raúl Izquierdo: Lo he escuchado mucho, ¿qué es un mamotreto?

LE RESPONDO: Un mamotreto es un libro o legajo muy abultado y deforme.

