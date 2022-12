Ambrosio y otras expresiones

Esa expresión de la Carabina de Ambrosio que se usa con frecuencia nos lleva a preguntarnos: ¿quién sería ese tal Ambrosio que tenía una carabina que no servía para nada? Pues los españoles nos han dado una explicación: que Ambrosio era un bandolero andaluz que vivió en el siglo XIX y que se hizo famoso precisamente porque traía una carabina que cuando la quería usar, la maldita se ponía en huelga. Para los que no lo sepan, hay que aclarar que la carabina es un arma larga, que en comparación con las armas tan poderosas que hay ahora, resulta obsoleta. De todas maneras aclaro que la carabina es igual a un fusil pero de cañón más corto.

Hay otras expresiones que me gustaría comentar, por ejemplo: el baile de San Vito. Se refiere a un baile convulsivo en donde los ejecutantes se mueven como almejas con limón. Sepa usted que Vito es un nombre de persona, y al santo que se llamaba así le daban ataques convulsivos. Por eso es que muchas personas con enfermedades similares le rezan a San Vito implorando curación.

Cuando una persona se queda alelada, inexpresiva, no falta quien le diga: "estás en babia" y yo pensaba -como creo que se imaginan muchas personas- que eso era porque cuando estás así, se te cae la baba o sea que se te chorrea la saliva, pero ahora me entero que Babia debe escribirse con mayúscula porque existe. Es una comarca leonesa a donde iban los reyes cuando querían descansar. En esa época todo mundo en León sabía que, cuando el rey estaba en Babia lo peor que podías hacer era hablarle de los asuntos de la corte.

"Aquí hay gato encerrado" es otra expresión común y la verdad es que yo pensaba que se refería a que los felinos son difíciles de encerrar porque son muy hábiles para escapar, pero ahora me entero de que la explicación va por otro lado. En este caso la palabra gato no se refiere a un felino sino a una bolsa llamada gato que se usaba antiguamente para guardar dinero y por lo tanto se llevaba encerrada, oculta entre la ropa para no dar tentación a los asaltantes.

Teruel es un pueblo aragonés y ahí surge una leyenda acerca de Juan Diego Martínez de Marcilla e Isabel Segura, llamados Los amantes de Teruel, uno de esos amoríos que terminan en tragedia. Entonces "los Amantes de Teruel" se convirtió en una frase hecha, aunque algunos bromistas la completaron diciendo: "los amantes de Teruel, tonta ella y tonto él".

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

[email protected] Twitter: @donjuanrecaredo

ME PREGUNTA Eduardo Hernández: ¿Qué significa altruista?

LE RESPONDO: Altruista es el que profesa el altruismo, el que lucha buscando el bien de los demás aún a costa del propio.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: si quieres oír cantar a tu alma, haz el silencio a tu alrededor.