las palabras tienen la palabra

ALGUNAS PALABRAS DE CASA

Estas son palabras que se usaban en la casa de mis abuelos, de mis tíos y en mi propia casa. Tal vez sería más apropiado llamarles expresiones domésticas, pero yo prefiero llamarlas caseras.

Cuando cualquier cosa, como un aparato o un mueble está desarmándose, prácticamente deshaciéndose, decíamos que está desconchiflado. En el diccionario dice que desconchiflado es algo que está deteriorado, que se encuentra en malas condiciones.

Si mi compadre anda algo deprimido, agobiado, afligido, yo le digo: "¡no se me achicopale, compadre!" En el Diccionario dice que achicopalarse es acobardarse, o sea que coincidimos y ahí la llevamos bien.

El baño es un lugar que tiene muchos nombres: es el sanitario, el servicio, el reservado, el tocador, excusado, retrete, y muchas más, pero un nombre que se le da en algunas partes me llama especialmente la atención: el común. ¿Y por qué el común? Pues porque es el lugar en el que coincidimos todos ¿no? Porque tarde o temprano vamos a tener que ir ahí a resolver nuestras presiones fisiológicas.

Dime que me diste Prieta Linda, creo que me tienes enyerbado… así dice una vieja canción ranchera. ¿Enyerbado? Es un tipo al que le dieron yerbas, pero específicamente yerbas de brujería para hechizarlo, con el fin de atraparlo. Me refiero al novio, amante o esposo. Recuerde que la palabra hierba puede escribirse así o con 'y': yerba.

Ahora sí, llegaron los gorrones… es una canción del divertido repertorio de Chava Flores. La palabra gorrón tiene varias acepciones, pero en este caso los gorrones son esos tipos que se aparecen en las fiestas sin ser invitados, con el fin de beber, comer y divertirse a costa de otros y sin desembolsar ni un peso.

Si una persona reclama ayuda y el otro no se la da, ésta le advierte que la ayuda hay que ganársela. Entonces le dice "granjéame", que es una forma del verbo granjear que está en el diccionario con varios significados, uno de ellos es eso: ganarse la buena voluntad de alguien.

Cuando no hay ni la menor esperanza de conseguir algo o de remediar algo, entonces en México hay una frase muy folclórica: "eso no lo vamos a conseguir ni yendo a bailar a Chalma".

Y es que Chalma era un pueblito en el Estado de México a donde peregrinaban los indígenas para bailarle al dios Tezcatlipoca porque con eso, según sus creencias, conseguían los favores de él.

Habrá que ir a bailarle más seguido, a ver si así nos va mejor.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

ME PREGUNTA Monserrat Castañeda: ¿Es correcto decir "mi bebida favorita es el agua"?

LE RESPONDO: Es correcto, no le veo problema alguno.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Lo que es creado por el espíritu es más vivo que la materia.