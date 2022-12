EL COCHUPO ES UN SOBORNO

Una lámpara es un utensilio que sirve para dar luz artificial. ¿Y un lamparón? Pues una lámpara grande. ¡Espere! Déjeme decirle que no necesariamente, porque lamparón puede ser también una mancha en la ropa.

No olvidemos que son relativamente pocas las palabras que traen en el diccionario solamente un significado. Muchas tienen dos, tres o quizá puedan llegar a treinta o cuarenta. Otras tienen varios nombres para una misma cosa. Lo que quisiera hacer hoy es citar algunas palabras que tienen varios nombres o varios significados.

Tenemos la palabra enema. Algunos dirían que es una palabra elegante, o cuando menos no refleja mucho lo que realmente significa. Nosotros al enema le decíamos lavativa. ¿Qué es una lavativa? Un proceso para lavar los intestinos… la misma palabra lo dice.

Casualmente me enteré una vez que en Perú un juanillo es una propina, gratificación o soborno. Y la palabra soborno tiene un montón de sinónimos, quizá para disimular el hecho porque el soborno es un acto delictivo.

Cuando un periodista recibe dinero "por debajo del agua" para que publique algo que le convenga al "donador" se dice que esa acción es un embute. Si se trata de un promotor musical que puede hacer famosa una grabación ese tipo de "gratificación clandestina" se llama payola.

En otras partes el soborno se llama cochupo, corcovo o como le decimos popularmente en México: mordida, que por lo general es lo que le damos al agente de tránsito para que no nos levante una infracción, acto nada ético que debemos evitar. El nombre académico del soborno es cohecho.

Un vocablo que desde niño me ha llamado mucho la atención es la palabra alcayata. Busco y encuentro que la alcayata es una escarpia, o sea que saber eso no me saca de apuros. Entonces busco escarpia y me dice que la escarpia es un clavo que tiene la cabeza en forma acodillada que sirve para sujetar bien lo que se cuelga. Y alcayata también es eso, que como empieza con al- veo que es de origen árabe. La definición del diccionario es igual que la de escarpia, pero la alcayata la ubica específicamente para colgar una hamaca.

Los españoles le dicen jumera a una borrachera. En España y en otros países se le dice jumo a un ebrio, a un borracho como le decimos popularmente a un tipo que ha bebido alcohol.

Por eso, hay que conocer bien los diferentes significados que tienen las palabras en diferentes lugares. Como decía mi abuela: "no vaya a ser…"

ME PREGUNTA Karla Keren: ¿Qué significa claudicar?

LE RESPONDO: Claudicar es darse por vencido. Dejar de luchar por algo que se ha querido conseguir.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: A veces encontramos nuestro destino por los mismos caminos que tomamos para evitarlo.