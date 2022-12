Las palabras tienen la palabra

Tantas situaciones preocupantes que vivimos actualmente, en todos lados y a todos los niveles, pero no hay que entrar en la histeria colectiva.

Recuerde que la primera instrucción ante cualquier emergencia es: “conserve la calma” y sí, estamos en un estado de emergencia. Tenemos que estar calmados y cuidarnos, sin entrar en pánico por la tremenda crisis que se presenta en el mundo.

Es difícil hablar —o escribir— ahora sobre los temas que más nos aquejan, pero los vemos por todos lados, cuando nos llega información que muchas veces es falsa o exagerada, por eso es muy importante ser prudentes y usar la inteligencia al momento de compartir información a través de las redes sociales.

Es una realidad que sufriremos los efectos todas de estas crisis pero, ¿sabe qué? Hay que hacer todo lo que esté en nuestras manos para no perder el optimismo… o de plano, recuperarlo.

Mi padre me enseño que ante las pesadas situaciones, ver las cosas con buen humor es siempre sano. ¡Cuánta razón tiene! La risa nos mantiene vivos, optimistas, con fuerza para hacer lo que tenemos que hacer. Por eso, cuando veo en las redes sociales que alguien comparte un meme chistoso sobre alguna situación, me río y agradezco que la gente —principalmente los mexicanos, que nos “pintamos solos” para hacer memes— conserve el buen humor.

El humor es terapéutico, aunque es cierto que hay que tener tacto y prudencia a la hora de hacer bromas sobre un tema delicado por el que una buena cantidad de gente seguramente la está pasando mal. El humor se enfoca en lo social, no en la persona directamente afectada y sus problemas; es más bien una burla de nosotros mismos, al observar cómo respondemos ante situaciones a las que no estamos acostumbrados y que en crisis globales el comportamiento varía según la cultura de los diferentes países y queda expuesta su idiosincrasia. Ahí es donde se encuentra el humor, porque nos vemos reflejados en esa exposición de nuestra forma de pensar.

La risa nos ayuda a despejar nuestra cabeza de tanto pensamiento negativo, a suavizar la situación, a pensar que la situación no es tan grave… aunque lo sea. Además, la risa aumenta nuestras defensas y regula el estrés, además de que nos protege de la ansiedad y nos brinda la sensación de que hemos recuperado el control de la situación… aunque no lo tengamos del todo. Contra la enfermedad… ¡la risa es la mejor medicina! Recuperemos ese buen sentido del humor que es indispensable para vivir.

ME PREGUNTA Laura García: “Es la escuela de mi hijo nos pidieron que observáramos si se presentaban síntomas como: Disnea, Mialgias, Cefalea, Artralgias y Odinofagia. Me da pena pero no sé qué es ninguna de ellas… ¿usted me puede explicar?”

LE RESPONDO: Si los doctores quieren que la gente les entienda, ¿para qué usan esos términos médicos? Es lamentable. Disnea es dificultad para respirar; mialgia es dolor de músculos; cefalea es dolor de cabeza; artralgia es dolor de articulaciones y odinofagia es dolor de garganta.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Reírse de uno mismo es bañarse en salud.