EL FASCINANTE TEATRO

El teatro es un lugar a donde vamos a ver representaciones del arte escénico que es una de las artes más antiguas. La palabra teatro procede del latín theatrum y ésta viene del griego theathron de theasthai, que significa "mirar u observar" y tron que se relaciona con un medio, instrumento o lugar.

En el teatro vemos dramas, comedias, farsas o tragedias, obras de diferentes géneros. El otro día mi esposa y yo fuimos al teatro con unos compadres y al llegar fui comisionado para acercarme a la taquilla a comprar los boletos. "Pero que te den buenos lugares" dijo la comadre que es muy mandona.

Cuando regresé con los boletos en la mano, la misma comadre vio que me habían dado boletos del área "orquesta" y puso el grito en el cielo: "No, si vamos a estar junto a la orquesta no vamos a oír nada, más que los instrumentos. Hubo que explicarle que, en este caso, la palabra orquesta no se refiere a un conjunto de músicos sino que en el teatro romano antiguo la "orquesta" era el lugar destinado a los personajes distinguidos. Entonces la comadre se puso muy contenta, porque se sintió muy importante.

La palabra drama viene del griego drama que significa hecho o acción. O sea que el drama es lo que se hace, la acción y el que lo representa es el que hace la acción o sea el que actúa, el actor.

La tragedia es una obra de argumento triste y doloroso, cuyo desenlace generalmente es infeliz. La palabra tragedia viene del griego tragoidia que se traduce literalmente como "canción de los machos cabríos", probablemente porque las tragedias griegas primitivas incluían a sátiros representados como hombres con patas de cabra. Tragos en griego no tiene relación con alguna bebida alcohólica, sino que se refiere precisamente a un macho cabrío.

Frente a la tragedia tenemos a la comedia que es una obra divertida, graciosa y que generalmente tiene un final feliz. La palabra comedia viene del latín comoedia y ésta del griego komoidia, de komoidós que se refiere a un actor cómico. Originalmente komoidós se refiere a "el que canta en las fiestas alegres".

Antiguamente las representaciones teatrales duraban muchas horas, por eso había que dividirlas en actos y entre uno y otro acto se representaban obras ligeras que eran como un aperitivo para entretener a la gente en el intermedio. Eran lo que en México llamaríamos una "botana". De ahí viene la palabra farsa del francés farse, de farce que significo relleno sabroso o picadillo sazonado.

Y con eso ya me dio hambre, así que en lo que voy por una botanita, me despido de usted por hoy. ¡Adiós!

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

[email protected] Twitter: @donjuanrecaredo

ME PREGUNTA Marisol Villagómez: En varios libros vi la palabra 'onírico', ¿sabe usted qué significa?

LE RESPONDO: Onírico es lo relacionado a los sueños.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: El teatro es el lugar donde las lágrimas de virtuosos y malvados hombres se mezclaron por igual.