UNA VIDA LLENA DE SALUD

Casi llegamos de nuevo a esa época navideña en la que a uno se le hace fácil comer de todo… y mucho. "¡No, ya estás a dieta! Y también hay que hacer ejercicio", eso me dice mi esposa y tiene razón, pero resulta que me puse "a dieta" desde enero pero como no he sido muy constante, no he logrado bajar de peso… en una de esas hasta subí.

Ya estoy viendo en el mes de enero, cómo las personas atiborrarán los gimnasios y se comprarán impresionantes aparatos de ejercicio que prometen dar resultados sorprendentes en tu cuerpo haciendo un mínimo esfuerzo. Ya deberíamos saber que tal cosa no existe y que el ejercicio es bueno pero solo si se hace de forma constante… no nada más cada vez que inicia el año.

Una vez llegó mi esposa con un aparato nuevo que compró por internet para hacer ejercicio. A los dos días, llegó con otro, el doble de grande y pesado… "pues es que si está más grande, los resultados deben ser mayores, ¡por supuesto!" Ahora, ambas máquinas están llenas de toallas y otras prendas colgadas.

No es fácil llevar una vida fitness, y debe decirlo así, en inglés, porque si no, no es lo mismo. No basta con ser una persona saludable, ahora hay que llevar un estilo de vida fitness. En español se dice: estar en buena forma, pero si lo digo así: "¡uy qué naco! Por eso no bajas ni un gramo…"

Como en muchos otros aspectos de nuestras vidas, nos hemos llenado de palabras prestadas de otros idiomas, en este caso, del inglés; son anglicismos para describir a la salud y al ejercicio. Porque si quieres tener una vida fitness debes hacer crossfit o algún training adecuado para tu body balance.

Ya nadie levanta pesas, ahora hacen lifting; no he visto a alguien que entrene, pero bien que hacen training; no les gusta hacer bicicleta, pero le entran duro al spinning o al indoor cycling, y yo pregunto: ¿es más difícil eso que hacer "bicicleta interior" o "bajo techo"?

Quedan pocos entrenadores personales pero tienes a tu disposición miles de personal coaches que cobran mucho más caro pero vale la pena, porque te diseñan un workout a tu medida, en el que no vas a hacer planchas, ni abdominales, ni las famosas palomas o sentadillas. En vez de eso harás planks, burpees, abs, unas cuantas jumping jacks y ¿sentadillas? ¡Ay, Dios nos libre! Mejor unas squats que son mucho más efectivas.

¡Vamos a quemar esas calorías de más! Perdón, a quemar carbs, porque no me atrevería a decir "carbohidratos". ¡No señor! Eso sería muy ordinario.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

ME PREGUNTA Maricruz Sánchez: "He escuchado en la letra de una canción que dice: "la luz del día no es más que un arrebol…" ¿Qué es arrebol?

LE RESPONDO: Arrebol es el color rojo de las nubes, como el de los atardeceres rojizo.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: El ser humano se forma interiormente con el ejercicio y se forja respecto a lo exterior mediante choques.